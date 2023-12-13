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Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников
Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников - РИА Новости, 14.12.2023
Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников
Российские подразделения успешно нанесли удары по украинским цехам сборки и ремонта беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-13T14:07
2023-12-13T14:07
2023-12-14T00:22
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские подразделения успешно нанесли удары по украинским цехам сборки и ремонта беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить три хранилища боеприпасов и склад горючего, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", а также живую силу и технику в 118 районах.В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников.Всего за сутки на всех направлениях спецоперации украинские войска потеряли более 600 солдат убитыми и ранеными. Среди прочего ВСУ лишились:
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Минобороны РФ: уничтожены украинские цеха сборки и ремонта беспилотников
Российские бойцы уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников
2023-12-13T14:07
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников
Минобороны: ВС России уничтожили цеха сбора и ремонта украинских дронов