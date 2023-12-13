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Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 13.12.2023 (обновлено: 00:22 14.12.2023)
https://ria.ru/20231213/svo-1915524578.html
Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников
Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников - РИА Новости, 14.12.2023
Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников
Российские подразделения успешно нанесли удары по украинским цехам сборки и ремонта беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-13T14:07
2023-12-14T00:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские подразделения успешно нанесли удары по украинским цехам сборки и ремонта беспилотников, сообщило Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить три хранилища боеприпасов и склад горючего, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", а также живую силу и технику в 118 районах.В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников.Всего за сутки на всех направлениях спецоперации украинские войска потеряли более 600 солдат убитыми и ранеными. Среди прочего ВСУ лишились:
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Минобороны РФ: уничтожены украинские цеха сборки и ремонта беспилотников
Российские бойцы уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников
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россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников

Минобороны: ВС России уничтожили цеха сбора и ремонта украинских дронов

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские подразделения успешно нанесли удары по украинским цехам сборки и ремонта беспилотников, сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.

Кроме того, удалось поразить три хранилища боеприпасов и склад горючего, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", а также живую силу и технику в 118 районах.
В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников.
Всего за сутки на всех направлениях спецоперации украинские войска потеряли более 600 солдат убитыми и ранеными. Среди прочего ВСУ лишились:
  • бронетранспортера М113 и боевой машины пехоты Bradley производства США;
  • трех танков;
  • пяти боевых бронированных машин, пяти автомобилей и двух пикапов;
  • двух гаубиц "Мста-Б" и одной Д-30;
  • четырех самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и трех САУ "Акация".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 декабря, 15:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2023Посмотреть
 
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