https://ria.ru/20231213/svo-1915524578.html

Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников

Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников - РИА Новости, 14.12.2023

Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников

Российские подразделения успешно нанесли удары по украинским цехам сборки и ремонта беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-13T14:07

2023-12-13T14:07

2023-12-14T00:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915556103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d5706b7d852849bc5b814951e3ccb5f.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские подразделения успешно нанесли удары по украинским цехам сборки и ремонта беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить три хранилища боеприпасов и склад горючего, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", а также живую силу и технику в 118 районах.В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников.Всего за сутки на всех направлениях спецоперации украинские войска потеряли более 600 солдат убитыми и ранеными. Среди прочего ВСУ лишились:

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: уничтожены украинские цеха сборки и ремонта беспилотников Российские бойцы уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников 2023-12-13T14:07 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, сша