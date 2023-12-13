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Источник: ВСУ за сутки почти сто раз ударили по объектам Херсонщины - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 13.12.2023 (обновлено: 12:01 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/svo-1915479883.html
Источник: ВСУ за сутки почти сто раз ударили по объектам Херсонщины
Источник: ВСУ за сутки почти сто раз ударили по объектам Херсонщины - РИА Новости, 13.12.2023
Источник: ВСУ за сутки почти сто раз ударили по объектам Херсонщины
Украинская армия нанесла за сутки 97 ударов из ствольной артиллерии по гражданским объектам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:29
2023-12-13T12:01
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 13 дек - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 97 ударов из ствольной артиллерии по гражданским объектам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам информированный источник. "За прошедшие сутки украинская армия нанесла по левому берегу Днепра в Херсонской области в общей сложности 97 ударов из ствольной артиллерии. 65 из них было днем и 32 попадания ночью. Удары наносились по населенным пунктам области, расположенным вдоль береговой линии, включая Алешки, Новую Каховку, Саги", - сообщил источник. Под огонь ВСУ также попали Казачьи Лагери, Обрывка, Днепряны, Пролетарка, Голая Пристань, Корсунка. Есть ли разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения, уточняется.
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днепр (город)
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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ за сутки почти сто раз ударили по объектам Херсонщины

ВСУ за сутки почти сто раз ударили по гражданским объектам левого берега Днепра

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет
Пуск ракет - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 13 дек - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 97 ударов из ствольной артиллерии по гражданским объектам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам информированный источник.
"За прошедшие сутки украинская армия нанесла по левому берегу Днепра в Херсонской области в общей сложности 97 ударов из ствольной артиллерии. 65 из них было днем и 32 попадания ночью. Удары наносились по населенным пунктам области, расположенным вдоль береговой линии, включая Алешки, Новую Каховку, Саги", - сообщил источник.
Под огонь ВСУ также попали Казачьи Лагери, Обрывка, Днепряны, Пролетарка, Голая Пристань, Корсунка.
Есть ли разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения, уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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