https://ria.ru/20231213/svo-1915479883.html
Источник: ВСУ за сутки почти сто раз ударили по объектам Херсонщины
Источник: ВСУ за сутки почти сто раз ударили по объектам Херсонщины - РИА Новости, 13.12.2023
Источник: ВСУ за сутки почти сто раз ударили по объектам Херсонщины
Украинская армия нанесла за сутки 97 ударов из ствольной артиллерии по гражданским объектам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:29
2023-12-13T11:29
2023-12-13T12:01
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днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 13 дек - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 97 ударов из ствольной артиллерии по гражданским объектам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам информированный источник. "За прошедшие сутки украинская армия нанесла по левому берегу Днепра в Херсонской области в общей сложности 97 ударов из ствольной артиллерии. 65 из них было днем и 32 попадания ночью. Удары наносились по населенным пунктам области, расположенным вдоль береговой линии, включая Алешки, Новую Каховку, Саги", - сообщил источник. Под огонь ВСУ также попали Казачьи Лагери, Обрывка, Днепряны, Пролетарка, Голая Пристань, Корсунка. Есть ли разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения, уточняется.
https://ria.ru/20231213/obstrel-1915456895.html
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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ за сутки почти сто раз ударили по объектам Херсонщины
ВСУ за сутки почти сто раз ударили по гражданским объектам левого берега Днепра