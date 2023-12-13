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В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО
В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО - РИА Новости, 13.12.2023
В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО
Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов (ЕР) предложил трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:40
2023-12-13T03:40
2023-12-13T11:17
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов (ЕР) предложил трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников спецоперации к Новому году."Прикладная помощь фронту тоже никогда не помещает. В Петербурге мы проводим акцию "Один день для победы". Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране", — сказал Милонов РИА Новости.Он отметил, что военнослужащим нужна поддержка не только в преддверии каких-то праздников, и выразил мнение, что лучшей поддержкой бойцов в новом году будет окончательная перенастройка всей страны на победу. "Очень хочется, чтобы грядущий год стал годом окончательной победы над противником и установления справедливого мира. А для этого нам необходимо сплочение как никогда", — заключил парламентарий.
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общество, виталий милонов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Виталий Милонов, Госдума РФ
В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО
Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов (ЕР) предложил трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников спецоперации к Новому году.
«
"Прикладная помощь фронту тоже никогда не помещает. В Петербурге мы проводим акцию "Один день для победы". Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране", — сказал Милонов РИА Новости.
Он отметил, что военнослужащим нужна поддержка не только в преддверии каких-то праздников, и выразил мнение, что лучшей поддержкой бойцов в новом году будет окончательная перенастройка всей страны на победу.
"Очень хочется, чтобы грядущий год стал годом окончательной победы над противником и установления справедливого мира. А для этого нам необходимо сплочение как никогда", — заключил парламентарий.
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