https://ria.ru/20231213/svetlyy_gorod-1915546464.html

Почти 170 объектов осветили в МО с 2017 года по проекту "Светлый город"

Почти 170 объектов осветили в МО с 2017 года по проекту "Светлый город" - РИА Новости, 13.12.2023

Почти 170 объектов осветили в МО с 2017 года по проекту "Светлый город"

В рамках проекта "Светлый город" новое уличное освещение установили на 168 объектах в Московской области с 2017 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:16

2023-12-13T15:16

2023-12-13T15:16

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В рамках проекта "Светлый город" новое уличное освещение установили на 168 объектах в Московской области с 2017 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. "С 2017 года мы ведем работу по проекту "Светлый город". Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливали новое освещение на общественных территориях. За этот год мы установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе. Все работы полностью завершены", — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба. По информации ведомства, протяженность всех линий системы наружного освещения составляет 170 километров. Было установлено 5835 светильников и 3446 опор. Адресный перечень мест установки уличного освещения сформирован на основании пожеланий жителей. В 2023 году в голосовании по выбору территорий для строительства систем наружного освещения на портале "Добродел" поучаствовали свыше 27 тысяч жителей Москвы и Подмосковья. Проект "Светлый город" был инициирован губернатором региона Андреем Воробьевым.

https://ria.ru/20230902/osveschenie-1893860857.html

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московская область (подмосковье), освещение, улицы, благоустройство