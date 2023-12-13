https://ria.ru/20231213/svetlyy_gorod-1915546464.html
Почти 170 объектов осветили в МО с 2017 года по проекту "Светлый город"
Почти 170 объектов осветили в МО с 2017 года по проекту "Светлый город" - РИА Новости, 13.12.2023
Почти 170 объектов осветили в МО с 2017 года по проекту "Светлый город"
В рамках проекта "Светлый город" новое уличное освещение установили на 168 объектах в Московской области с 2017 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:16
2023-12-13T15:16
2023-12-13T15:16
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В рамках проекта "Светлый город" новое уличное освещение установили на 168 объектах в Московской области с 2017 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. "С 2017 года мы ведем работу по проекту "Светлый город". Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливали новое освещение на общественных территориях. За этот год мы установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе. Все работы полностью завершены", — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба. По информации ведомства, протяженность всех линий системы наружного освещения составляет 170 километров. Было установлено 5835 светильников и 3446 опор. Адресный перечень мест установки уличного освещения сформирован на основании пожеланий жителей. В 2023 году в голосовании по выбору территорий для строительства систем наружного освещения на портале "Добродел" поучаствовали свыше 27 тысяч жителей Москвы и Подмосковья. Проект "Светлый город" был инициирован губернатором региона Андреем Воробьевым.
https://ria.ru/20230902/osveschenie-1893860857.html
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московская область (подмосковье), освещение, улицы, благоустройство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Освещение, Улицы, Благоустройство