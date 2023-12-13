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В Ростовской области без света остаются около ста тысяч человек - РИА Новости, 13.12.2023
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09:03 13.12.2023 (обновлено: 11:23 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/svet-1915449721.html
В Ростовской области без света остаются около ста тысяч человек
В Ростовской области без света остаются около ста тысяч человек - РИА Новости, 13.12.2023
В Ростовской области без света остаются около ста тысяч человек
В Ростовской области из-за непогоды около 100 тысяч человек остаются без света, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:03
2023-12-13T11:23
ростовская область
происшествия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — РИА Новости. В Ростовской области из-за непогоды около 100 тысяч человек остаются без света, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале."Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас", — добавил он.Ночью энергетики вернули свет более 80 тысячам жителей Ростовской области. Около полуночи починили высоковольтную линию, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая.При этом министр ЖКХ региона Сергей Сизиков сообщил, что город Гуково, где живут более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции.Сейчас на место выехали специалисты, сроки восстановления подачи воды уточняются.С понедельника в некоторых городах и районах Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Также в регионе дует сильный ветер. Часть школ региона изменили формат обучения. Во вторник власти сообщали, что без света оставались 180 тысяч человек.
https://ria.ru/20231212/gololed-1915338448.html
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ростовская область, происшествия, василий голубев, аксай
Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, Аксай
В Ростовской области без света остаются около ста тысяч человек

Голубев: в Ростовской области без света остаются около ста тысяч человек

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — РИА Новости. В Ростовской области из-за непогоды около 100 тысяч человек остаются без света, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
«
"Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас", — добавил он.
Ночью энергетики вернули свет более 80 тысячам жителей Ростовской области. Около полуночи починили высоковольтную линию, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая.
При этом министр ЖКХ региона Сергей Сизиков сообщил, что город Гуково, где живут более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции.
Сейчас на место выехали специалисты, сроки восстановления подачи воды уточняются.
С понедельника в некоторых городах и районах Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Также в регионе дует сильный ветер. Часть школ региона изменили формат обучения. Во вторник власти сообщали, что без света оставались 180 тысяч человек.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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Вчера, 15:57
 
Ростовская областьПроисшествияВасилий ГолубевАксай
 
 
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