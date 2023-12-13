https://ria.ru/20231213/svet-1915449721.html

В Ростовской области без света остаются около ста тысяч человек

В Ростовской области без света остаются около ста тысяч человек - РИА Новости, 13.12.2023

В Ростовской области без света остаются около ста тысяч человек

В Ростовской области из-за непогоды около 100 тысяч человек остаются без света, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:03

2023-12-13T09:03

2023-12-13T11:23

ростовская область

происшествия

василий голубев

аксай

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — РИА Новости. В Ростовской области из-за непогоды около 100 тысяч человек остаются без света, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале."Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас", — добавил он.Ночью энергетики вернули свет более 80 тысячам жителей Ростовской области. Около полуночи починили высоковольтную линию, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая.При этом министр ЖКХ региона Сергей Сизиков сообщил, что город Гуково, где живут более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции.Сейчас на место выехали специалисты, сроки восстановления подачи воды уточняются.С понедельника в некоторых городах и районах Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Также в регионе дует сильный ветер. Часть школ региона изменили формат обучения. Во вторник власти сообщали, что без света оставались 180 тысяч человек.

https://ria.ru/20231212/gololed-1915338448.html

ростовская область

аксай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, происшествия, василий голубев, аксай