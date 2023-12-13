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Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции - РИА Новости, 13.12.2023
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16:31 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sunak-1915571393.html
Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции
Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции - РИА Новости, 13.12.2023
Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции
Британский премьер Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит в компании коллеги из Нидерландов Марка Рютте. Видео инцидента... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:31
2023-12-13T16:31
в мире
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риши сунак
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит в компании коллеги из Нидерландов Марка Рютте. Видео инцидента опубликовало издание The Telegraph.Сунак встретил Рютте, они пожали друг другу руки на крыльце и попытались войти внутрь, но дверь оказалась заперта. Несколько секунд лидеры двух стран искали способ зайти в резиденцию, пока охрана не открыла им дверь.Позднее в канцелярии британского премьера объяснили, что из соображений безопасности входную дверь запирают изнутри.
https://ria.ru/20231212/sunak-1915202667.html
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в мире, нидерланды, риши сунак, марк рютте, великобритания
В мире, Нидерланды, Риши Сунак, Марк Рютте, Великобритания
Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции

Премьер Британии Сунак не смог открыть двери своей резиденции на Даунинг-стрит

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит в компании коллеги из Нидерландов Марка Рютте. Видео инцидента опубликовало издание The Telegraph.
Сунак встретил Рютте, они пожали друг другу руки на крыльце и попытались войти внутрь, но дверь оказалась заперта. Несколько секунд лидеры двух стран искали способ зайти в резиденцию, пока охрана не открыла им дверь.
Позднее в канцелярии британского премьера объяснили, что из соображений безопасности входную дверь запирают изнутри.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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В миреНидерландыРиши СунакМарк РюттеВеликобритания
 
 
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