https://ria.ru/20231213/sunak-1915571393.html

Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции

Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции - РИА Новости, 13.12.2023

Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции

Британский премьер Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит в компании коллеги из Нидерландов Марка Рютте. Видео инцидента... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:31

2023-12-13T16:31

2023-12-13T16:31

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марк рютте

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит в компании коллеги из Нидерландов Марка Рютте. Видео инцидента опубликовало издание The Telegraph.Сунак встретил Рютте, они пожали друг другу руки на крыльце и попытались войти внутрь, но дверь оказалась заперта. Несколько секунд лидеры двух стран искали способ зайти в резиденцию, пока охрана не открыла им дверь.Позднее в канцелярии британского премьера объяснили, что из соображений безопасности входную дверь запирают изнутри.

https://ria.ru/20231212/sunak-1915202667.html

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