https://ria.ru/20231213/sunak-1915571393.html
Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции
Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции - РИА Новости, 13.12.2023
Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции
Британский премьер Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит в компании коллеги из Нидерландов Марка Рютте. Видео инцидента... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:31
2023-12-13T16:31
2023-12-13T16:31
в мире
нидерланды
риши сунак
марк рютте
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915569636_0:0:1087:612_1920x0_80_0_0_1ddaaabe3ce2f64e82262d045220b8bf.png
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит в компании коллеги из Нидерландов Марка Рютте. Видео инцидента опубликовало издание The Telegraph.Сунак встретил Рютте, они пожали друг другу руки на крыльце и попытались войти внутрь, но дверь оказалась заперта. Несколько секунд лидеры двух стран искали способ зайти в резиденцию, пока охрана не открыла им дверь.Позднее в канцелярии британского премьера объяснили, что из соображений безопасности входную дверь запирают изнутри.
https://ria.ru/20231212/sunak-1915202667.html
нидерланды
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915569636_157:0:1022:649_1920x0_80_0_0_88915c97182766f6970e7af564633fea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, риши сунак, марк рютте, великобритания
В мире, Нидерланды, Риши Сунак, Марк Рютте, Великобритания
Британский премьер оконфузился у дверей своей резиденции
Премьер Британии Сунак не смог открыть двери своей резиденции на Даунинг-стрит