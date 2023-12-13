https://ria.ru/20231213/summa-1915473347.html

Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине

Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине - РИА Новости, 13.12.2023

Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине

Указ президента США Джо Байдена о выделении Украине пакета помощи на 200 миллионов долларов – это смехотворный политический жест, и вряд ли Зеленскому удастся... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:00

2023-12-13T11:00

2023-12-13T11:00

в мире

украина

сша

джо байден

игорь коротченко

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Указ президента США Джо Байдена о выделении Украине пакета помощи на 200 миллионов долларов – это смехотворный политический жест, и вряд ли Зеленскому удастся уговорить конгресс на большее, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Байден во вторник на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В октябре президент США обращался к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования, в котором для Украины предусматривался 61 миллиард долларов. "Это вынужденная ситуация: в условиях пребывания Зеленского в Вашингтоне и неопределенности с голосованием по пакетной помощи, которая включает очередные средства для Украины, Байден сделал такой чисто символический жест в пределах своих возможностей... Это мизерная сумма по западным меркам, особенно если учитывать, сколько в предыдущие разы направляли США денег Украине. То есть это чисто жест политической поддержки, но достаточно смехотворный", - сказал аналитик. Коротченко отметил, что Зеленскому, скорее всего, не удастся убедить американских законодателей пойти навстречу и в 2024 год Украина войдет с полной неопределенностью относительно дальнейшей поддержки со стороны США. "На этом фоне демарши европейских политиков и их обращение в конгресс с письмом о поддержке Украины выглядит таким же неуспешным жестом, как и 200 миллионов от Байдена", - добавил он.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сша, джо байден, игорь коротченко, владимир зеленский