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Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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11:00 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/summa-1915473347.html
Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине
Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине - РИА Новости, 13.12.2023
Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине
Указ президента США Джо Байдена о выделении Украине пакета помощи на 200 миллионов долларов – это смехотворный политический жест, и вряд ли Зеленскому удастся... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:00
2023-12-13T11:00
в мире
украина
сша
джо байден
игорь коротченко
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Указ президента США Джо Байдена о выделении Украине пакета помощи на 200 миллионов долларов – это смехотворный политический жест, и вряд ли Зеленскому удастся уговорить конгресс на большее, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Байден во вторник на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В октябре президент США обращался к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования, в котором для Украины предусматривался 61 миллиард долларов. "Это вынужденная ситуация: в условиях пребывания Зеленского в Вашингтоне и неопределенности с голосованием по пакетной помощи, которая включает очередные средства для Украины, Байден сделал такой чисто символический жест в пределах своих возможностей... Это мизерная сумма по западным меркам, особенно если учитывать, сколько в предыдущие разы направляли США денег Украине. То есть это чисто жест политической поддержки, но достаточно смехотворный", - сказал аналитик. Коротченко отметил, что Зеленскому, скорее всего, не удастся убедить американских законодателей пойти навстречу и в 2024 год Украина войдет с полной неопределенностью относительно дальнейшей поддержки со стороны США. "На этом фоне демарши европейских политиков и их обращение в конгресс с письмом о поддержке Украины выглядит таким же неуспешным жестом, как и 200 миллионов от Байдена", - добавил он.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html
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в мире, украина, сша, джо байден, игорь коротченко, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Джо Байден, Игорь Коротченко, Владимир Зеленский
Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине

Коротченко: Байден выделил Зеленскому смехотворную сумму в 200 млн долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Указ президента США Джо Байдена о выделении Украине пакета помощи на 200 миллионов долларов – это смехотворный политический жест, и вряд ли Зеленскому удастся уговорить конгресс на большее, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Байден во вторник на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В октябре президент США обращался к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования, в котором для Украины предусматривался 61 миллиард долларов.
"Это вынужденная ситуация: в условиях пребывания Зеленского в Вашингтоне и неопределенности с голосованием по пакетной помощи, которая включает очередные средства для Украины, Байден сделал такой чисто символический жест в пределах своих возможностей... Это мизерная сумма по западным меркам, особенно если учитывать, сколько в предыдущие разы направляли США денег Украине. То есть это чисто жест политической поддержки, но достаточно смехотворный", - сказал аналитик.
Коротченко отметил, что Зеленскому, скорее всего, не удастся убедить американских законодателей пойти навстречу и в 2024 год Украина войдет с полной неопределенностью относительно дальнейшей поддержки со стороны США.
"На этом фоне демарши европейских политиков и их обращение в конгресс с письмом о поддержке Украины выглядит таким же неуспешным жестом, как и 200 миллионов от Байдена", - добавил он.
Президент США Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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В миреУкраинаСШАДжо БайденИгорь КоротченкоВладимир Зеленский
 
 
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