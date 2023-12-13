https://ria.ru/20231213/summa-1915473347.html
Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине
Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине - РИА Новости, 13.12.2023
Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине
Указ президента США Джо Байдена о выделении Украине пакета помощи на 200 миллионов долларов – это смехотворный политический жест, и вряд ли Зеленскому удастся... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:00
2023-12-13T11:00
2023-12-13T11:00
в мире
украина
сша
джо байден
игорь коротченко
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Указ президента США Джо Байдена о выделении Украине пакета помощи на 200 миллионов долларов – это смехотворный политический жест, и вряд ли Зеленскому удастся уговорить конгресс на большее, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Байден во вторник на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В октябре президент США обращался к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования, в котором для Украины предусматривался 61 миллиард долларов. "Это вынужденная ситуация: в условиях пребывания Зеленского в Вашингтоне и неопределенности с голосованием по пакетной помощи, которая включает очередные средства для Украины, Байден сделал такой чисто символический жест в пределах своих возможностей... Это мизерная сумма по западным меркам, особенно если учитывать, сколько в предыдущие разы направляли США денег Украине. То есть это чисто жест политической поддержки, но достаточно смехотворный", - сказал аналитик. Коротченко отметил, что Зеленскому, скорее всего, не удастся убедить американских законодателей пойти навстречу и в 2024 год Украина войдет с полной неопределенностью относительно дальнейшей поддержки со стороны США. "На этом фоне демарши европейских политиков и их обращение в конгресс с письмом о поддержке Украины выглядит таким же неуспешным жестом, как и 200 миллионов от Байдена", - добавил он.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, игорь коротченко, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Джо Байден, Игорь Коротченко, Владимир Зеленский
Эксперт высмеял сумму, выделенную Байденом на помощь Украине
Коротченко: Байден выделил Зеленскому смехотворную сумму в 200 млн долларов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Указ президента США Джо Байдена о выделении Украине пакета помощи на 200 миллионов долларов – это смехотворный политический жест, и вряд ли Зеленскому удастся уговорить конгресс на большее, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Байден во вторник на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву
нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В октябре президент США обращался к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования, в котором для Украины предусматривался 61 миллиард долларов.
"Это вынужденная ситуация: в условиях пребывания Зеленского в Вашингтоне
и неопределенности с голосованием по пакетной помощи, которая включает очередные средства для Украины, Байден сделал такой чисто символический жест в пределах своих возможностей... Это мизерная сумма по западным меркам, особенно если учитывать, сколько в предыдущие разы направляли США денег Украине. То есть это чисто жест политической поддержки, но достаточно смехотворный", - сказал аналитик.
Коротченко отметил, что Зеленскому, скорее всего, не удастся убедить американских законодателей пойти навстречу и в 2024 год Украина войдет с полной неопределенностью относительно дальнейшей поддержки со стороны США.
"На этом фоне демарши европейских политиков и их обращение в конгресс с письмом о поддержке Украины выглядит таким же неуспешным жестом, как и 200 миллионов от Байдена", - добавил он.
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