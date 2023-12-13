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Сухогрузы для Беломоро-Балтийского канала построят в Тверской области - РИА Новости, 13.12.2023
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Тверская область
 
22:18 13.12.2023 (обновлено: 22:23 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/sukhogruzy-1915647218.html
Сухогрузы для Беломоро-Балтийского канала построят в Тверской области
Сухогрузы для Беломоро-Балтийского канала построят в Тверской области - РИА Новости, 13.12.2023
Сухогрузы для Беломоро-Балтийского канала построят в Тверской области
В Тверской области дан старт строительству сухогрузов для прохождения Беломоро-Балтийского канала с выходом в Белое море, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:18
2023-12-13T22:23
тверская область
экономика
белое море
россия
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. В Тверской области дан старт строительству сухогрузов для прохождения Беломоро-Балтийского канала с выходом в Белое море, сообщает пресс-служба регионального правительства. На Белогородской судоверфи в поселке Белый Городок Кимрского округа Тверской области в среду состоялось торжественное мероприятие, посвященное закладке килевых секций сухогрузных судов проекта "АРК-2023". Их технические характеристики позволят обеспечить прохождение через Беломоро-Балтийский канал с выходом в Белое море. Участниками события стали губернатор Игорь Руденя, руководство ООО "Белогородская судоверфь", ООО Судоходная компания Арк", представители Военно-промышленной комиссии РФ и других структур. Закладка килевых секций – традиционная церемония, знаменующая начало строительства судна. "Мы стали участниками очень важного события. Это новый этап развития Белогородской судоверфи, Белого Городка, Кимрского округа, всей Тверской области. Продолжаются и поддерживаются традиции, которые были заложены 4 столетия назад тверскими корабелами. Суда, которые будут создаваться у нас, – это новое слово в конструкторской мысли и начало нового пути в судостроении", – сказал Руденя. На Белогордской судоверфи будет построено два судна специально для перевозки грузов по Беломоро-Балтийскому каналу с выходом в Белое море. Они смогут транспортировать широкий спектр продукции: зерно, круглый лес, пиломатериалы, металл и другие изделия. Выполнение всех работ по строительству судов предусмотрено на собственном производстве ООО "Белогородская судоверфь" в Белом Городке. Здесь же будут проходить спуск и ходовые испытания судов. Завершить строительство объектов планируется в 2025 году. Белогородская судоверфь строит корабли, суда и плавучие конструкции, занимается их ремонтом и техническим обслуживанием. В 2021 году основным инвестором судоверфи стал Троицкий крановый завод, входящий в группу компаний S&amp;A, добавили в пресс-службе. Сейчас реализуется инвестпроект по модернизации площадки судостроительного предприятия, заложенного в поселке Белый Городок еще в 1939 году. Объем вложений составляет более 700 миллионов рублей, уже создано свыше 80 рабочих мест.
https://ria.ru/20231212/dorozhnye_raboty-1915406323.html
https://ria.ru/20231208/forum-1914695991.html
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экономика, белое море, россия, игорь руденя
Тверская область, Экономика, Белое море, Россия, Игорь Руденя

Сухогрузы для Беломоро-Балтийского канала построят в Тверской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. В Тверской области дан старт строительству сухогрузов для прохождения Беломоро-Балтийского канала с выходом в Белое море, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На Белогородской судоверфи в поселке Белый Городок Кимрского округа Тверской области в среду состоялось торжественное мероприятие, посвященное закладке килевых секций сухогрузных судов проекта "АРК-2023". Их технические характеристики позволят обеспечить прохождение через Беломоро-Балтийский канал с выходом в Белое море. Участниками события стали губернатор Игорь Руденя, руководство ООО "Белогородская судоверфь", ООО Судоходная компания Арк", представители Военно-промышленной комиссии РФ и других структур.
Мост через реку Волгу в городе Твери - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет
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Закладка килевых секций – традиционная церемония, знаменующая начало строительства судна.
«
"Мы стали участниками очень важного события. Это новый этап развития Белогородской судоверфи, Белого Городка, Кимрского округа, всей Тверской области. Продолжаются и поддерживаются традиции, которые были заложены 4 столетия назад тверскими корабелами. Суда, которые будут создаваться у нас, – это новое слово в конструкторской мысли и начало нового пути в судостроении", – сказал Руденя.
На Белогордской судоверфи будет построено два судна специально для перевозки грузов по Беломоро-Балтийскому каналу с выходом в Белое море. Они смогут транспортировать широкий спектр продукции: зерно, круглый лес, пиломатериалы, металл и другие изделия.
Выполнение всех работ по строительству судов предусмотрено на собственном производстве ООО "Белогородская судоверфь" в Белом Городке. Здесь же будут проходить спуск и ходовые испытания судов. Завершить строительство объектов планируется в 2025 году.
Белогородская судоверфь строит корабли, суда и плавучие конструкции, занимается их ремонтом и техническим обслуживанием. В 2021 году основным инвестором судоверфи стал Троицкий крановый завод, входящий в группу компаний S&A, добавили в пресс-службе.
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8 декабря, 18:39
Сейчас реализуется инвестпроект по модернизации площадки судостроительного предприятия, заложенного в поселке Белый Городок еще в 1939 году. Объем вложений составляет более 700 миллионов рублей, уже создано свыше 80 рабочих мест.
 
Тверская областьЭкономикаБелое мореРоссияИгорь Руденя
 
 
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