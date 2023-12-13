https://ria.ru/20231213/sukhogruzy-1915647218.html

Сухогрузы для Беломоро-Балтийского канала построят в Тверской области

Сухогрузы для Беломоро-Балтийского канала построят в Тверской области - РИА Новости, 13.12.2023

Сухогрузы для Беломоро-Балтийского канала построят в Тверской области

В Тверской области дан старт строительству сухогрузов для прохождения Беломоро-Балтийского канала с выходом в Белое море, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:18

2023-12-13T22:18

2023-12-13T22:23

тверская область

экономика

белое море

россия

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. В Тверской области дан старт строительству сухогрузов для прохождения Беломоро-Балтийского канала с выходом в Белое море, сообщает пресс-служба регионального правительства. На Белогородской судоверфи в поселке Белый Городок Кимрского округа Тверской области в среду состоялось торжественное мероприятие, посвященное закладке килевых секций сухогрузных судов проекта "АРК-2023". Их технические характеристики позволят обеспечить прохождение через Беломоро-Балтийский канал с выходом в Белое море. Участниками события стали губернатор Игорь Руденя, руководство ООО "Белогородская судоверфь", ООО Судоходная компания Арк", представители Военно-промышленной комиссии РФ и других структур. Закладка килевых секций – традиционная церемония, знаменующая начало строительства судна. "Мы стали участниками очень важного события. Это новый этап развития Белогородской судоверфи, Белого Городка, Кимрского округа, всей Тверской области. Продолжаются и поддерживаются традиции, которые были заложены 4 столетия назад тверскими корабелами. Суда, которые будут создаваться у нас, – это новое слово в конструкторской мысли и начало нового пути в судостроении", – сказал Руденя. На Белогордской судоверфи будет построено два судна специально для перевозки грузов по Беломоро-Балтийскому каналу с выходом в Белое море. Они смогут транспортировать широкий спектр продукции: зерно, круглый лес, пиломатериалы, металл и другие изделия. Выполнение всех работ по строительству судов предусмотрено на собственном производстве ООО "Белогородская судоверфь" в Белом Городке. Здесь же будут проходить спуск и ходовые испытания судов. Завершить строительство объектов планируется в 2025 году. Белогородская судоверфь строит корабли, суда и плавучие конструкции, занимается их ремонтом и техническим обслуживанием. В 2021 году основным инвестором судоверфи стал Троицкий крановый завод, входящий в группу компаний S&A, добавили в пресс-службе. Сейчас реализуется инвестпроект по модернизации площадки судостроительного предприятия, заложенного в поселке Белый Городок еще в 1939 году. Объем вложений составляет более 700 миллионов рублей, уже создано свыше 80 рабочих мест.

https://ria.ru/20231212/dorozhnye_raboty-1915406323.html

https://ria.ru/20231208/forum-1914695991.html

белое море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белое море, россия, игорь руденя