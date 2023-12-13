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Высота сугробов в Москве побьет рекорды 1919 и 1941 годов - РИА Новости, 13.12.2023
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03:17 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sugroby-1915434275.html
Высота сугробов в Москве побьет рекорды 1919 и 1941 годов
Высота сугробов в Москве побьет рекорды 1919 и 1941 годов - РИА Новости, 13.12.2023
Высота сугробов в Москве побьет рекорды 1919 и 1941 годов
Высота сугробов в Москве на выходных достигнет 40-45 сантиметров, побив рекорды 1919 и 1941 годов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:17
2023-12-13T03:17
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Москве на выходных достигнет 40-45 сантиметров, побив рекорды 1919 и 1941 годов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Шестнадцатого декабря максимальная высота (снега - ред.) была 33 сантиметра, и наблюдалась она в 1919 году, а в воскресенье рекордная высота была 36 сантиметров и наблюдалась в 1941 году, когда происходило контрнаступление советских войск под Москвой. Эти рекорды падут", - сказал Вильфанд. По его словам, высота сугробов в Москве к концу недели достигнет 40-45 сантиметров.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Высота сугробов в Москве побьет рекорды 1919 и 1941 годов

Вильфанд: высота сугробов в Москве на выходных побьет рекорды 1919 и 1941 годов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКоммунальная техника чистит снег на улице Марии Ульяновой в Москве
Коммунальная техника чистит снег на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Коммунальная техника чистит снег на улице Марии Ульяновой в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Москве на выходных достигнет 40-45 сантиметров, побив рекорды 1919 и 1941 годов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Шестнадцатого декабря максимальная высота (снега - ред.) была 33 сантиметра, и наблюдалась она в 1919 году, а в воскресенье рекордная высота была 36 сантиметров и наблюдалась в 1941 году, когда происходило контрнаступление советских войск под Москвой. Эти рекорды падут", - сказал Вильфанд.
По его словам, высота сугробов в Москве к концу недели достигнет 40-45 сантиметров.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В воскресенье в Москву придет плюсовая температура
03:15
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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