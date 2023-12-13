https://ria.ru/20231213/sugroby-1915434275.html

Высота сугробов в Москве побьет рекорды 1919 и 1941 годов

Высота сугробов в Москве побьет рекорды 1919 и 1941 годов - РИА Новости, 13.12.2023

Высота сугробов в Москве побьет рекорды 1919 и 1941 годов

Высота сугробов в Москве на выходных достигнет 40-45 сантиметров, побив рекорды 1919 и 1941 годов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T03:17

2023-12-13T03:17

2023-12-13T03:17

общество

москва

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роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Москве на выходных достигнет 40-45 сантиметров, побив рекорды 1919 и 1941 годов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Шестнадцатого декабря максимальная высота (снега - ред.) была 33 сантиметра, и наблюдалась она в 1919 году, а в воскресенье рекордная высота была 36 сантиметров и наблюдалась в 1941 году, когда происходило контрнаступление советских войск под Москвой. Эти рекорды падут", - сказал Вильфанд. По его словам, высота сугробов в Москве к концу недели достигнет 40-45 сантиметров.

https://ria.ru/20231213/temperatura-1915434159.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр