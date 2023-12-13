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Суд признал заочный приговор блогерам Наки* и Карпуку* законным - РИА Новости, 13.12.2023
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11:21 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sud-1915477761.html
Суд признал заочный приговор блогерам Наки* и Карпуку* законным
Суд признал заочный приговор блогерам Наки* и Карпуку* законным - РИА Новости, 13.12.2023
Суд признал заочный приговор блогерам Наки* и Карпуку* законным
Мосгорсуд признал законным заочный приговор признанным иноагентами блогерам Майклу Наки* и Руслану Левиеву* (Карпуку) по делу о распространении фейков в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:21
2023-12-13T11:21
происшествия
россия
мариуполь
youtube
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор признанным иноагентами блогерам Майклу Наки* и Руслану Левиеву* (Карпуку) по делу о распространении фейков в Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. В августе Басманный суд заочно приговорил блогеров к 11 годам колонии общего режима. По версии следствия, Наки* и Карпук* в марте 2022 года из-за границы опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечали, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, "якобы доказывающие указанные сведения". Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действия российских военных в Мариуполе. В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Наки* размещает на YouTube ролики с, как утверждается, анализом общественно-политической ситуации в России. Карпук*, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team**.* Лица, выполняющие функции иноагентов в России.**Деятельность организации признана нежелательной в России
https://ria.ru/20231211/feyki-1915082389.html
https://ria.ru/20231201/prigovor-1913237394.html
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, мариуполь, youtube, генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Происшествия, Россия, Мариуполь, YouTube, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
Суд признал заочный приговор блогерам Наки* и Карпуку* законным

Суд признал законным заочный приговор блогерам Наки и Карпуку за фейки о ВС

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, соцсетиРуслан Карпук и Майкл Наки
Руслан Карпук и Майкл Наки - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, соцсети
Руслан Карпук и Майкл Наки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор признанным иноагентами блогерам Майклу Наки* и Руслану Левиеву* (Карпуку) по делу о распространении фейков в Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
В августе Басманный суд заочно приговорил блогеров к 11 годам колонии общего режима.
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Историк назвала важной задачей упреждать новые антироссийские фейки Украины
11 декабря, 14:44
По версии следствия, Наки* и Карпук* в марте 2022 года из-за границы опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечали, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, "якобы доказывающие указанные сведения".
Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действия российских военных в Мариуполе. В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск.
Наки* размещает на YouTube ролики с, как утверждается, анализом общественно-политической ситуации в России. Карпук*, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team**.
* Лица, выполняющие функции иноагентов в России.
**Деятельность организации признана нежелательной в России
Александра Скочиленко - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Художница, осужденная за фейки о российской армии, обжаловала приговор
1 декабря, 17:29
 
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