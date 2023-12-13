https://ria.ru/20231213/sud-1915477761.html
Суд признал заочный приговор блогерам Наки* и Карпуку* законным
Суд признал заочный приговор блогерам Наки* и Карпуку* законным - РИА Новости, 13.12.2023
Суд признал заочный приговор блогерам Наки* и Карпуку* законным
Мосгорсуд признал законным заочный приговор признанным иноагентами блогерам Майклу Наки* и Руслану Левиеву* (Карпуку) по делу о распространении фейков в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:21
2023-12-13T11:21
2023-12-13T11:21
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор признанным иноагентами блогерам Майклу Наки* и Руслану Левиеву* (Карпуку) по делу о распространении фейков в Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. В августе Басманный суд заочно приговорил блогеров к 11 годам колонии общего режима. По версии следствия, Наки* и Карпук* в марте 2022 года из-за границы опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечали, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, "якобы доказывающие указанные сведения". Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действия российских военных в Мариуполе. В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Наки* размещает на YouTube ролики с, как утверждается, анализом общественно-политической ситуации в России. Карпук*, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team**.* Лица, выполняющие функции иноагентов в России.**Деятельность организации признана нежелательной в России
https://ria.ru/20231211/feyki-1915082389.html
https://ria.ru/20231201/prigovor-1913237394.html
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происшествия, россия, мариуполь, youtube, генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Происшествия, Россия, Мариуполь, YouTube, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
Суд признал заочный приговор блогерам Наки* и Карпуку* законным
Суд признал законным заочный приговор блогерам Наки и Карпуку за фейки о ВС
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор признанным иноагентами блогерам Майклу Наки* и Руслану Левиеву* (Карпуку) по делу о распространении фейков в Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
В августе Басманный суд заочно приговорил блогеров к 11 годам колонии общего режима.
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По версии следствия, Наки* и Карпук* в марте 2022 года из-за границы опубликовали на YouTube
видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре
отмечали, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, "якобы доказывающие указанные сведения".
Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действия российских военных в Мариуполе
. В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск.
Наки* размещает на YouTube ролики с, как утверждается, анализом общественно-политической ситуации в России. Карпук*, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team**.
* Лица, выполняющие функции иноагентов в России.
**Деятельность организации признана нежелательной в России
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