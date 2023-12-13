https://ria.ru/20231213/stroyka-1915471856.html
Бочкарев: стройка участка южного направления МСД завершится в 2024 году
Бочкарев: стройка участка южного направления МСД завершится в 2024 году - РИА Новости, 13.12.2023
Бочкарев: стройка участка южного направления МСД завершится в 2024 году
Строительство десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) завершится в конце 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:49
2023-12-13T10:49
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МОСКВА, 13 дек - РИА Недвижимость. Строительство десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) завершится в конце 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Проектом предусматривается строительство дорог общей протяженностью 12,2 километра, в том числе двух тоннелей, четырех эстакад, одного моста и четырех пешеходных переходов. Завершение строительства по контракту – четвертый квартал 2024 года", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как отметил заммэра, в полном объеме выполнены работы по устройству плиты пролетного строения эстакады-съезда с МСД на федеральную трассу М-2 "Крым". "Помимо этого, в рамках проекта уже завершен монтаж плиты пролетного строения на мосту через реку Битца", – добавил Бочкарев. В настоящее время ведутся работы по устройству бетонного и металлического барьерного ограждений на эстакаде, мосту и подходах, отсыпке насыпей на подходах к эстакадам, переустройству инженерных коммуникаций, указывается в сообщении. В нем напоминается, что реализация проекта улучшит транспортную доступность районов Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Северное и Южное Бутово, а также Ленинского городского округа Московской области. Также снизится транспортная нагрузка на развязку пересечения МКАД с Варшавским шоссе; увеличится пропускная способность нескольких крупных дорог: Варшавского шоссе, трассы М-2 "Крым" и МКАД.
https://ria.ru/20231213/pykhtino-1915451931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Андрей Бочкарев, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 13 дек - РИА Недвижимость. Строительство десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) завершится в конце 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Проектом предусматривается строительство дорог общей протяженностью 12,2 километра, в том числе двух тоннелей, четырех эстакад, одного моста и четырех пешеходных переходов. Завершение строительства по контракту – четвертый квартал 2024 года", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Как отметил заммэра, в полном объеме выполнены работы по устройству плиты пролетного строения эстакады-съезда с МСД на федеральную трассу М-2 "Крым". "Помимо этого, в рамках проекта уже завершен монтаж плиты пролетного строения на мосту через реку Битца", – добавил Бочкарев.
В настоящее время ведутся работы по устройству бетонного и металлического барьерного ограждений на эстакаде, мосту и подходах, отсыпке насыпей на подходах к эстакадам, переустройству инженерных коммуникаций, указывается в сообщении.
В нем напоминается, что реализация проекта улучшит транспортную доступность районов Бирюлево Западное
, Чертаново Южное, Северное и Южное Бутово, а также Ленинского городского округа Московской области
. Также снизится транспортная нагрузка на развязку пересечения МКАД с Варшавским шоссе; увеличится пропускная способность нескольких крупных дорог: Варшавского шоссе, трассы М-2 "Крым" и МКАД.
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