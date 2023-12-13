https://ria.ru/20231213/stavka-1915648385.html

ФРС США в третий раз оставила базовую процентную ставку без изменений

ФРС США в третий раз оставила базовую процентную ставку без изменений - РИА Новости, 13.12.2023

ФРС США в третий раз оставила базовую процентную ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:32

2023-12-13T22:32

2023-12-13T22:40

экономика

сша

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года."Комитет (по открытым рынкам – ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки на уровне в 5,25-5,5% годовых", - говорится в релизе регулятора. Регулятор отметил, что продолжает внимательно следить за инфляционными рисками. ФРС также отмечает, что при определении степени любого дополнительного ужесточения политики комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых по итогам июльского заседания. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих двух заседаниях, сентябрьском и ноябрьском, регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку - на уровне 5-5,25%. До этого американский центробанк непрерывно повышал ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией.

https://ria.ru/20231205/pushkov-1913789445.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, федеральная резервная система сша