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ФРС США в третий раз оставила базовую процентную ставку без изменений - РИА Новости, 13.12.2023
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22:32 13.12.2023 (обновлено: 22:40 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/stavka-1915648385.html
ФРС США в третий раз оставила базовую процентную ставку без изменений
ФРС США в третий раз оставила базовую процентную ставку без изменений - РИА Новости, 13.12.2023
ФРС США в третий раз оставила базовую процентную ставку без изменений
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:32
2023-12-13T22:40
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года."Комитет (по открытым рынкам – ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки на уровне в 5,25-5,5% годовых", - говорится в релизе регулятора. Регулятор отметил, что продолжает внимательно следить за инфляционными рисками. ФРС также отмечает, что при определении степени любого дополнительного ужесточения политики комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых по итогам июльского заседания. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих двух заседаниях, сентябрьском и ноябрьском, регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку - на уровне 5-5,25%. До этого американский центробанк непрерывно повышал ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
ФРС США в третий раз оставила базовую процентную ставку без изменений

ФРС США в третий раз сохранила базовую ставку — на уровне 5,25-5,5% годовых

© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.
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"Комитет (по открытым рынкам – ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки на уровне в 5,25-5,5% годовых", - говорится в релизе регулятора.
Регулятор отметил, что продолжает внимательно следить за инфляционными рисками. ФРС также отмечает, что при определении степени любого дополнительного ужесточения политики комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых по итогам июльского заседания. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих двух заседаниях, сентябрьском и ноябрьском, регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку - на уровне 5-5,25%. До этого американский центробанк непрерывно повышал ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
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