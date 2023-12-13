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Мирный житель погиб на автобусной станции в результате обстрела в Донецке - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 13.12.2023 (обновлено: 16:11 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/stantsiya-1915557512.html
Мирный житель погиб на автобусной станции в результате обстрела в Донецке
Мирный житель погиб на автобусной станции в результате обстрела в Донецке - РИА Новости, 13.12.2023
Мирный житель погиб на автобусной станции в результате обстрела в Донецке
Автобусная станция техобслуживания попала под артиллерийский удар в Донецке, погиб мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:49
2023-12-13T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Автобусная станция техобслуживания попала под артиллерийский удар в Донецке, погиб мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, в результате обстрела частичные разрушения получили здание СТО и по меньшей мере 5 автобусов. Позже мэр города Алексей Кулемзин написал в Telegram-канале, что "в результате обстрела Куйбышевского района на территории базы автобусного перевозчика погиб водитель", также повреждены автобусы. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231213/obstrel-1915532194.html
донецк
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в мире, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мирный житель погиб на автобусной станции в результате обстрела в Донецке

В Донецке автобусная станция попала под артиллерийский удар, погиб мирный житель

© ДНР в СЦККПоследствия обстрела АЗС "Аси-Ойл" в Донецке
Последствия обстрела АЗС Аси-Ойл в Донецке
© ДНР в СЦКК
Последствия обстрела АЗС "Аси-Ойл" в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Автобусная станция техобслуживания попала под артиллерийский удар в Донецке, погиб мирный житель, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, в результате обстрела частичные разрушения получили здание СТО и по меньшей мере 5 автобусов.
Позже мэр города Алексей Кулемзин написал в Telegram-канале, что "в результате обстрела Куйбышевского района на территории базы автобусного перевозчика погиб водитель", также повреждены автобусы.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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