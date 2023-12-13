https://ria.ru/20231213/stantsiya-1915557512.html

Мирный житель погиб на автобусной станции в результате обстрела в Донецке

Мирный житель погиб на автобусной станции в результате обстрела в Донецке - РИА Новости, 13.12.2023

Мирный житель погиб на автобусной станции в результате обстрела в Донецке

Автобусная станция техобслуживания попала под артиллерийский удар в Донецке, погиб мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:49

2023-12-13T15:49

2023-12-13T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Автобусная станция техобслуживания попала под артиллерийский удар в Донецке, погиб мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, в результате обстрела частичные разрушения получили здание СТО и по меньшей мере 5 автобусов. Позже мэр города Алексей Кулемзин написал в Telegram-канале, что "в результате обстрела Куйбышевского района на территории базы автобусного перевозчика погиб водитель", также повреждены автобусы. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231213/obstrel-1915532194.html

донецк

куйбышевский район

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в мире, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)