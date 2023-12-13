https://ria.ru/20231213/stantsii-1915464311.html

В Тамбовской области планируют расширить сеть электрозарядных станций

В Тамбовской области планируют расширить сеть электрозарядных станций - РИА Новости, 13.12.2023

В Тамбовской области планируют расширить сеть электрозарядных станций

В Тамбовской области в 2024 году планируют обустроить еще пять зарядных станций для электромобилей, три из которых разместят в Тамбове и по одной – в Мичуринске РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:30

2023-12-13T10:30

2023-12-13T10:30

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

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ТАМБОВ, 13 дек - РИА Новости. В Тамбовской области в 2024 году планируют обустроить еще пять зарядных станций для электромобилей, три из которых разместят в Тамбове и по одной – в Мичуринске и Рассказове, сообщает пресс-служба облправительства по итогам оперативного совещания, которое провел глава региона Максим Егоров. Как сообщил на совещании исполняющий обязанности министра автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Альберт Чурилов, реализация проекта будет обеспечена за счет участия в инициативе социально-экономического развития Российской Федерации "Электромобиль и водородный автомобиль". На расширение зарядной инфраструктуры для электромобилей на 2024 год для Тамбовской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере почти 12,6 миллиона рублей. Дополнительно регион направит на эти цели еще 1,2 миллиона рублей на условиях софинансирования. Эти средства выделят инвесторам на компенсацию части затрат на обустройство станции и технологическое присоединение. Ожидается, что новые станции будут "быстрыми", то есть позволят заряжать автомобиль в зависимости от мощности за час–полтора. "Расширение сети зарядных станций будет способствовать спросу на электромобили. Кроме того, мы можем поддержать владельцев электротранспорта и за счет региональных мер, освободив их от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект разработан в областной Думе", - приводятся в сообщении слова Егорова. В настоящее время в Тамбовской области зарегистрировано около 50 электромобилей и 203 гибридных автомобиля. На территории региона действует пять электрозарядных станций, из которых две "быстрые" и три "медленные", где время зарядки занимает от двух до восьми часов.

https://ria.ru/20231212/nalogi-1915371679.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тамбовская область, максим егоров