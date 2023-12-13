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В Тамбовской области планируют расширить сеть электрозарядных станций - РИА Новости, 13.12.2023
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Тамбовская область
 
10:30 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/stantsii-1915464311.html
В Тамбовской области планируют расширить сеть электрозарядных станций
В Тамбовской области планируют расширить сеть электрозарядных станций - РИА Новости, 13.12.2023
В Тамбовской области планируют расширить сеть электрозарядных станций
В Тамбовской области в 2024 году планируют обустроить еще пять зарядных станций для электромобилей, три из которых разместят в Тамбове и по одной – в Мичуринске РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:30
2023-12-13T10:30
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
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ТАМБОВ, 13 дек - РИА Новости. В Тамбовской области в 2024 году планируют обустроить еще пять зарядных станций для электромобилей, три из которых разместят в Тамбове и по одной – в Мичуринске и Рассказове, сообщает пресс-служба облправительства по итогам оперативного совещания, которое провел глава региона Максим Егоров. Как сообщил на совещании исполняющий обязанности министра автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Альберт Чурилов, реализация проекта будет обеспечена за счет участия в инициативе социально-экономического развития Российской Федерации "Электромобиль и водородный автомобиль". На расширение зарядной инфраструктуры для электромобилей на 2024 год для Тамбовской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере почти 12,6 миллиона рублей. Дополнительно регион направит на эти цели еще 1,2 миллиона рублей на условиях софинансирования. Эти средства выделят инвесторам на компенсацию части затрат на обустройство станции и технологическое присоединение. Ожидается, что новые станции будут "быстрыми", то есть позволят заряжать автомобиль в зависимости от мощности за час–полтора. "Расширение сети зарядных станций будет способствовать спросу на электромобили. Кроме того, мы можем поддержать владельцев электротранспорта и за счет региональных мер, освободив их от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект разработан в областной Думе", - приводятся в сообщении слова Егорова. В настоящее время в Тамбовской области зарегистрировано около 50 электромобилей и 203 гибридных автомобиля. На территории региона действует пять электрозарядных станций, из которых две "быстрые" и три "медленные", где время зарядки занимает от двух до восьми часов.
https://ria.ru/20231212/nalogi-1915371679.html
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тамбовская область, максим егоров
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров

В Тамбовской области планируют расширить сеть электрозарядных станций

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Тамбов
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Тамбов. Архивное фото
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ТАМБОВ, 13 дек - РИА Новости. В Тамбовской области в 2024 году планируют обустроить еще пять зарядных станций для электромобилей, три из которых разместят в Тамбове и по одной – в Мичуринске и Рассказове, сообщает пресс-служба облправительства по итогам оперативного совещания, которое провел глава региона Максим Егоров.
Как сообщил на совещании исполняющий обязанности министра автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Альберт Чурилов, реализация проекта будет обеспечена за счет участия в инициативе социально-экономического развития Российской Федерации "Электромобиль и водородный автомобиль". На расширение зарядной инфраструктуры для электромобилей на 2024 год для Тамбовской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере почти 12,6 миллиона рублей. Дополнительно регион направит на эти цели еще 1,2 миллиона рублей на условиях софинансирования.
Эти средства выделят инвесторам на компенсацию части затрат на обустройство станции и технологическое присоединение. Ожидается, что новые станции будут "быстрыми", то есть позволят заряжать автомобиль в зависимости от мощности за час–полтора.
"Расширение сети зарядных станций будет способствовать спросу на электромобили. Кроме того, мы можем поддержать владельцев электротранспорта и за счет региональных мер, освободив их от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект разработан в областной Думе", - приводятся в сообщении слова Егорова.
В настоящее время в Тамбовской области зарегистрировано около 50 электромобилей и 203 гибридных автомобиля. На территории региона действует пять электрозарядных станций, из которых две "быстрые" и три "медленные", где время зарядки занимает от двух до восьми часов.
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