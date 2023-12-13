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Въезд в исторический центр Стамбула хотят сделать платным - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
16:04 13.12.2023 (обновлено: 16:26 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/stambul-1915561293.html
Въезд в исторический центр Стамбула хотят сделать платным
Въезд в исторический центр Стамбула хотят сделать платным - РИА Новости, 13.12.2023
Въезд в исторический центр Стамбула хотят сделать платным
Власти самого населенного города Турции Стамбула планируют ввести плату за въезд частных автомобилей в исторический центр города в рамках борьбы с пробками и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:04
2023-12-13T16:26
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СТАМБУЛ, 13 дек – РИА Новости. Власти самого населенного города Турции Стамбула планируют ввести плату за въезд частных автомобилей в исторический центр города в рамках борьбы с пробками и загрязнением воздуха, следует из "Плана устойчивого развития городской мобильности Стамбула" (SKUP), Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Как следует из плана, власти города наметили 26 задач для декарбонизации города, приоритетной из которых является расширение сети железнодорожного транспорта и метро. "Хотя вклад зон с низкими выбросами выхлопных газов в общие показатели выбросов городе невелики, пользу от них получат местные жители благодаря улучшению качества воздуха... Первый пилотный проект по вводу такой зоны планируется на Историческом полуострове Стамбула (район Султанахмет – ред.)", - говорится в плане. Предполагается, что владельцам частных автомобилей придется платить за въезд в район, а киоски для взимания платы будут расположены в районе причалов Эминёню. В плане отмечается, что после Султанахмета аналогичную зону могут ввести в районе Мода в азиатской части города. Сумма взносов в плане не оговорена, как и точные сроки ввода подобных зон, отмечается лишь, что на реализацию плана потребуется более 100 миллионов турецких лир (более 3,4 миллионов долларов). "Данный план призван улучшить жизнь стамбульцев, снизить использование частных автомобилей и мотивировать жителей города воспользоваться менее вредными для окружающей среды видами транспорта... Мы создадим зоны низких выбросов углерода в центральных районах Стамбула для борьбы с загрязнением воздуха и уменьшения количества автомобилей в городе", - заявил мэр города Экрем Имамоглу. Составлением плана занимались департамент транспорта мэрии Стамбула, инженерно-дизайнерская компания Arup, агентство ООН при поддержке британского Форин-офиса. План представлен за четыре месяца до муниципальных выборов 31 марта, в ходе которых также определится, останется ли оппозиционер Имамоглу на своем посту.
https://ria.ru/20231211/turtsiya-1915105961.html
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в мире, стамбул, оон, форин-офис, новости - туризм
В мире, Стамбул, ООН, Форин-офис, Туризм, Новости - Туризм
Въезд в исторический центр Стамбула хотят сделать платным

Власти Стамбула намерены сделать платным въезд частных авто в исторический центр

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стамбул. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 дек – РИА Новости. Власти самого населенного города Турции Стамбула планируют ввести плату за въезд частных автомобилей в исторический центр города в рамках борьбы с пробками и загрязнением воздуха, следует из "Плана устойчивого развития городской мобильности Стамбула" (SKUP),
Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Как следует из плана, власти города наметили 26 задач для декарбонизации города, приоритетной из которых является расширение сети железнодорожного транспорта и метро.
«
"Хотя вклад зон с низкими выбросами выхлопных газов в общие показатели выбросов городе невелики, пользу от них получат местные жители благодаря улучшению качества воздуха... Первый пилотный проект по вводу такой зоны планируется на Историческом полуострове Стамбула (район Султанахмет – ред.)", - говорится в плане.
Предполагается, что владельцам частных автомобилей придется платить за въезд в район, а киоски для взимания платы будут расположены в районе причалов Эминёню.
В плане отмечается, что после Султанахмета аналогичную зону могут ввести в районе Мода в азиатской части города. Сумма взносов в плане не оговорена, как и точные сроки ввода подобных зон, отмечается лишь, что на реализацию плана потребуется более 100 миллионов турецких лир (более 3,4 миллионов долларов).
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«
"Данный план призван улучшить жизнь стамбульцев, снизить использование частных автомобилей и мотивировать жителей города воспользоваться менее вредными для окружающей среды видами транспорта... Мы создадим зоны низких выбросов углерода в центральных районах Стамбула для борьбы с загрязнением воздуха и уменьшения количества автомобилей в городе", - заявил мэр города Экрем Имамоглу.
Составлением плана занимались департамент транспорта мэрии Стамбула, инженерно-дизайнерская компания Arup, агентство ООН при поддержке британского Форин-офиса. План представлен за четыре месяца до муниципальных выборов 31 марта, в ходе которых также определится, останется ли оппозиционер Имамоглу на своем посту.
 
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