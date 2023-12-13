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США заявили, что с 7 октября не передавали Израилю фосфорные боеприпасы

США заявили, что с 7 октября не передавали Израилю фосфорные боеприпасы - РИА Новости, 13.12.2023

США заявили, что с 7 октября не передавали Израилю фосфорные боеприпасы

США после начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября не передавали Израилю боеприпасы с белым фосфором, но изучают сообщения о его применении,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:03

2023-12-13T16:03

2023-12-13T16:17

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сша

ливан

джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США после начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября не передавали Израилю боеприпасы с белым фосфором, но изучают сообщения о его применении, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Ранее в понедельник газета Washington Post сообщила, что Израиль в октябре использовал при обстрелах Ливана боеприпасы с белым фосфором, которые были поставлены США. В результате были ранены по меньшей мере девять мирных жителей."Мы изучаем это, мы определенно хотим узнать больше, задаем вопросы нашим израильским коллегам о тех сообщениях, чтобы узнать, достоверны ли они, и как использовался белый фосфор, если он использовался... я могу сказать вам точно, потому что мы проверили, мы не поставляли боеприпасы с белым фосфором Израилю с 7 октября", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN.Он добавил, что у Вашингтона пока нет полной ясности о том, что произошло.

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в мире, израиль, сша, ливан, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году