Рейтинг@Mail.ru
США не выполнили план по производству истребителей F-35 - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 13.12.2023 (обновлено: 12:22 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/ssha-1915494102.html
США не выполнили план по производству истребителей F-35
США не выполнили план по производству истребителей F-35 - РИА Новости, 13.12.2023
США не выполнили план по производству истребителей F-35
Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на этот год модернизированных истребителей F-35 из-за медленного... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:20
2023-12-13T12:22
в мире
сша
lockheed martin
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909312436_0:200:2840:1798_1920x0_80_0_0_f29316c6fc39fc7eb5feba38d2897682.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на этот год модернизированных истребителей F-35 из-за медленного производства ключевых деталей, сообщает издание Defense News. "Lockheed Martin завершила производство менее половины модернизированных истребителей F-35 Joint Strike, обещанных в этом году, поскольку медленное производство ключевых деталей задерживает выпуск новых самолетов", - отмечает издание со ссылкой на руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта. По его словам, корпорация заключила контракт на поставку 52 усовершенствованных истребителей к концу этого года, однако завершила производство только 21 из них. Во вторник заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Роб Уиттман заявлял, что перерасход средств на модернизацию бортового компьютера для F-35 может достигнуть почти 1 миллиарда долларов в следующем году, если задержки с поставками сохранятся.
https://ria.ru/20230921/istrebiteli-1897826210.html
https://ria.ru/20230330/istrebiteli-1861724438.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909312436_222:0:2619:1798_1920x0_80_0_0_0887ea37a0eeafaba09fe06b0efd6c74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, lockheed martin , f-35
В мире, США, Lockheed Martin , F-35
США не выполнили план по производству истребителей F-35

Defense News: в США произвели менее половины запланированных на 2023 год F-35

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-35
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Самолет F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на этот год модернизированных истребителей F-35 из-за медленного производства ключевых деталей, сообщает издание Defense News.
"Lockheed Martin завершила производство менее половины модернизированных истребителей F-35 Joint Strike, обещанных в этом году, поскольку медленное производство ключевых деталей задерживает выпуск новых самолетов", - отмечает издание со ссылкой на руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта.
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Киев заявил о желании получить американские истребители F-35
21 сентября, 16:47
По его словам, корпорация заключила контракт на поставку 52 усовершенствованных истребителей к концу этого года, однако завершила производство только 21 из них.
Во вторник заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Роб Уиттман заявлял, что перерасход средств на модернизацию бортового компьютера для F-35 может достигнуть почти 1 миллиарда долларов в следующем году, если задержки с поставками сохранятся.
Американский истребитель F-35
СМИ: только половина истребителей F-35 ВВС США готова к выполнению задач
30 марта, 01:31
 
В миреСШАLockheed MartinF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала