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США не выполнили план по производству истребителей F-35
США не выполнили план по производству истребителей F-35 - РИА Новости, 13.12.2023
США не выполнили план по производству истребителей F-35
Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на этот год модернизированных истребителей F-35 из-за медленного... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:20
2023-12-13T12:20
2023-12-13T12:22
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на этот год модернизированных истребителей F-35 из-за медленного производства ключевых деталей, сообщает издание Defense News. "Lockheed Martin завершила производство менее половины модернизированных истребителей F-35 Joint Strike, обещанных в этом году, поскольку медленное производство ключевых деталей задерживает выпуск новых самолетов", - отмечает издание со ссылкой на руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта. По его словам, корпорация заключила контракт на поставку 52 усовершенствованных истребителей к концу этого года, однако завершила производство только 21 из них. Во вторник заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Роб Уиттман заявлял, что перерасход средств на модернизацию бортового компьютера для F-35 может достигнуть почти 1 миллиарда долларов в следующем году, если задержки с поставками сохранятся.
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в мире, сша, lockheed martin , f-35
В мире, США, Lockheed Martin , F-35
США не выполнили план по производству истребителей F-35
Defense News: в США произвели менее половины запланированных на 2023 год F-35
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на этот год модернизированных истребителей F-35 из-за медленного производства ключевых деталей, сообщает издание Defense News
.
"Lockheed Martin завершила производство менее половины модернизированных истребителей F-35 Joint Strike, обещанных в этом году, поскольку медленное производство ключевых деталей задерживает выпуск новых самолетов", - отмечает издание со ссылкой на руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта.
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По его словам, корпорация заключила контракт на поставку 52 усовершенствованных истребителей к концу этого года, однако завершила производство только 21 из них.
Во вторник заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Роб Уиттман заявлял, что перерасход средств на модернизацию бортового компьютера для F-35 может достигнуть почти 1 миллиарда долларов в следующем году, если задержки с поставками сохранятся.
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