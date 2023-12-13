https://ria.ru/20231213/ssha-1915494102.html

США не выполнили план по производству истребителей F-35

США не выполнили план по производству истребителей F-35 - РИА Новости, 13.12.2023

США не выполнили план по производству истребителей F-35

Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на этот год модернизированных истребителей F-35 из-за медленного... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:20

2023-12-13T12:20

2023-12-13T12:22

в мире

сша

lockheed martin

f-35

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на этот год модернизированных истребителей F-35 из-за медленного производства ключевых деталей, сообщает издание Defense News. "Lockheed Martin завершила производство менее половины модернизированных истребителей F-35 Joint Strike, обещанных в этом году, поскольку медленное производство ключевых деталей задерживает выпуск новых самолетов", - отмечает издание со ссылкой на руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта. По его словам, корпорация заключила контракт на поставку 52 усовершенствованных истребителей к концу этого года, однако завершила производство только 21 из них. Во вторник заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Роб Уиттман заявлял, что перерасход средств на модернизацию бортового компьютера для F-35 может достигнуть почти 1 миллиарда долларов в следующем году, если задержки с поставками сохранятся.

https://ria.ru/20230921/istrebiteli-1897826210.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, lockheed martin , f-35