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Житель Усинска, поджегший здание УФСБ, получил срок
Житель Усинска, поджегший здание УФСБ, получил срок - РИА Новости, 13.12.2023
Житель Усинска, поджегший здание УФСБ, получил срок
Житель Усинска, поджегший здание городского отделения ФСБ, приговорен за теракт к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Коми. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:04
2023-12-13T17:04
2023-12-13T17:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Житель Усинска, поджегший здание городского отделения ФСБ, приговорен за теракт к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Коми. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Добавляется, что ранее судимый 30-летний житель Усинска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Установлено, что в мае "в результате преступных действий фигуранта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", были подожжены окно и стена отделения УФСБ в Усинске. Подозреваемый был оперативно задержан и арестован.
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происшествия, усинск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Усинск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Усинска, поджегший здание УФСБ, получил срок
Житель Усинска, поджегший здание УФСБ, получил 12 лет за теракт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Житель Усинска, поджегший здание городского отделения ФСБ, приговорен за теракт к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Коми.
«
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ранее судимый 30-летний житель Усинска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Установлено, что в мае "в результате преступных действий фигуранта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", были подожжены окно и стена отделения УФСБ в Усинске. Подозреваемый был оперативно задержан и арестован.
Обвиняемым в подготовке теракта в здании ФСБ огласят приговор 14 декабря