https://ria.ru/20231213/srok-1915580724.html

Житель Усинска, поджегший здание УФСБ, получил срок

Житель Усинска, поджегший здание УФСБ, получил срок - РИА Новости, 13.12.2023

Житель Усинска, поджегший здание УФСБ, получил срок

Житель Усинска, поджегший здание городского отделения ФСБ, приговорен за теракт к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Коми. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:04

2023-12-13T17:04

2023-12-13T17:04

происшествия

усинск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Житель Усинска, поджегший здание городского отделения ФСБ, приговорен за теракт к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Коми. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Добавляется, что ранее судимый 30-летний житель Усинска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Установлено, что в мае "в результате преступных действий фигуранта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", были подожжены окно и стена отделения УФСБ в Усинске. Подозреваемый был оперативно задержан и арестован.

https://ria.ru/20231213/obvinyaemye-1915537019.html

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происшествия, усинск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)