https://ria.ru/20231213/sputnik-1915428568.html
Журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского
Журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского - РИА Новости, 13.12.2023
Журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского
Представители администрации США под предлогом "отсутствия мест" отказали корреспонденту информационного агентства Sputnik Павлу Заковоротному в допуске в зал на РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T01:29
2023-12-13T01:29
2023-12-13T11:31
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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Представители администрации США под предлогом "отсутствия мест" отказали корреспонденту информационного агентства Sputnik Павлу Заковоротному в допуске в зал на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая проходит на территории Белого дома, несмотря на то, что изначально включили его в список аккредитованных на это мероприятие.Представитель Белого дома сообщила журналисту, что, хотя его имя и значится в списке зарегистрированных журналистов, он не может быть допущен в аудиторию, где состоится пресс-конференция, ввиду якобы отсутствия свободных мест.При этом корреспондент Sputnik оказался единственным, которого не пустили на мероприятие из десятков ожидавших на входе представителей СМИ, хотя он зарегистрировался на него за сутки до намеченной пресс-конференции.
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский
В мире, США, Джо Байден, Владимир Зеленский
Журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского
Журналиста Sputnik не допустили в зал пресс-конференции Байдена и Зеленского
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Представители администрации США под предлогом "отсутствия мест" отказали корреспонденту информационного агентства Sputnik Павлу Заковоротному в допуске в зал на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая проходит на территории Белого дома, несмотря на то, что изначально включили его в список аккредитованных на это мероприятие.
Представитель Белого дома сообщила журналисту, что, хотя его имя и значится в списке зарегистрированных журналистов, он не может быть допущен в аудиторию, где состоится пресс-конференция, ввиду якобы отсутствия свободных мест.
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При этом корреспондент Sputnik оказался единственным, которого не пустили на мероприятие из десятков ожидавших на входе представителей СМИ, хотя он зарегистрировался на него за сутки до намеченной пресс-конференции.