https://ria.ru/20231213/spetsoperatsiya-1915524252.html

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек - РИА Новости, 13.12.2023

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 150 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:06

2023-12-13T14:06

2023-12-13T14:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911907722_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b2c61f6a0b5b1aa28c3250725a0abf2.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 150 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное Харьковской области и озера Лиман. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине населенного пункта Синьковки."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и две боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики."Огнем артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20231213/poteri-1915523659.html

https://ria.ru/20231213/poteri-1915523659.html

россия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область