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ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек - РИА Новости, 13.12.2023
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14:06 13.12.2023 (обновлено: 14:10 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/spetsoperatsiya-1915524252.html
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек - РИА Новости, 13.12.2023
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 150 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:06
2023-12-13T14:10
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 150 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное Харьковской области и озера Лиман. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине населенного пункта Синьковки."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и две боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики."Огнем артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20231213/poteri-1915523659.html
https://ria.ru/20231213/poteri-1915523659.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек

Минобороны: ВСУ потеряли около 150 человек и технику на двух направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 150 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное Харьковской области и озера Лиман. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине населенного пункта Синьковки.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 14:05
"Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и две боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Огнем артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля", - уточнили в министерстве.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская область
 
 
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