https://ria.ru/20231213/soveschanie-1915644807.html

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина - РИА Новости, 13.12.2023

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина

Владимир Путин провел несколько совещаний в рамках подготовки к прямой линии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T21:52

2023-12-13T21:52

2023-12-13T23:26

прямая линия с владимиром путиным

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел несколько совещаний в рамках подготовки к прямой линии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии", — сказал он.По словам Пескова, глава государства интересовался вопросами, которые присылают россияне, и выяснял, на чем они делают акцент. Он отметил, что Путин в рамках работы над тематическими блоками общается с министрами и главами ведомств, а также экономическими помощниками. Песков подчеркнул, что это очень напряженный процесс, которым президент занимается уже два дня.Пресс-секретарь главы государства добавил, что многих россиян волнуют непростая международная обстановка и вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине. Людей также интересует, достаточен ли запас прочности в экономике и социальной сфере, продолжит ли государство выполнять свои социальные обязательства. Многие вопросы касаются дорог, также большой блок посвящен теме здравоохранения.Кроме того, некоторые звонят на прямую линию и просто выражают слова поддержки президенту. По словам Пескова, таких обращений очень много и россияне проявляют экстраординарную консолидацию вокруг идей Путина и его выдвижения кандидатом на пост главы государства в 2024 году.Он также уточнил, что иностранные СМИ на мероприятии будут как из дружественных, так и из недружественных стран. Песков добавил, что прямых включений с новых территорий не будет. По его словам, все обращения записаны заранее, чтобы не подвергать местное население опасности.Песков подчеркнул, что все обращения обработают представители Общероссийского народного фронта. По его словам, каждый, кто поставил предметный вопрос, получит ответ.Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря. Вопросы начали поступать с 1 декабря, их число уже превысило два миллиона.Как сообщал Песков, модерировать пресс-конференцию будет он сам, а ведущими прямой линии станут журналисты Екатерина Березовская от Первого канала и Павел Зарубин от "России 1". Пресс-секретарь президента также заявил, что у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции не будет четкого хронометража. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, отметил он.

https://ria.ru/20231130/putin-1912877371.html

https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915653075.html

https://ria.ru/20231213/zal-1915521124.html

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прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин