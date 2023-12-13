https://ria.ru/20231213/sotrudnichestvo-1915540920.html

МО Южной Кореи: Сеул будет углублять всестороннее сотрудничество с НАТО

МО Южной Кореи: Сеул будет углублять всестороннее сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 13.12.2023

МО Южной Кореи: Сеул будет углублять всестороннее сотрудничество с НАТО

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик на встрече с постоянными представителями восьми стран при Североатлантическом альянсе заявил, что Сеул намерен... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:00

2023-12-13T15:00

2023-12-13T15:00

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик на встрече с постоянными представителями восьми стран при Североатлантическом альянсе заявил, что Сеул намерен углублять свое всестороннее сотрудничество с НАТО, сообщило южнокорейское оборонное ведомство. "Министр Син Вон Сик отметил решающий вклад союзников по НАТО в мир и глобальную безопасность, включая европейский регион. Он также заявил, что будет углублять всестороннее сотрудничество между Южной Кореей и НАТО", - говорится в сообщении минобороны. Во встрече, которая прошла сегодня в Сеуле, приняли участие постпред США при НАТО Джулианн Смит, а также члены представительств Великобритании, Дании, Италии, Нидерландов, Польши, Чехии и Румынии. Они, как сообщается, обсудили "ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и в Европе" и пути развития сотрудничества Южной Кореи с альянсом. Глава южнокорейского минобороны заявил, что настроен на практическую реализацию сотрудничества в сфере обороны и безопасности на основе подписанной в июле на саммите НАТО "Индивидуально адаптированной программы партнерства" (ITPP). Он вновь озвучил тезис о нераздельной связи безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, и подчеркнул, что "силы, угрожающие Республике Корея, включая Северную Корею", столкнутся не только с южнокорейско-американским альянсом, но и с "скоординированным ответом всего мира, включая НАТО". Делегация постпредств стран-членов НАТО, в свою очередь, приветствовала настрой южнокорейского министерства на укрепление сотрудничества и сообщила, что будет активно поддерживать активизацию сотрудничества в сфере обороны и оборонно-промышленного комплекса. Стороны согласились с мнением, что для "сдерживания и ответа на северокорейские провокации" сейчас как никогда необходимы совместные усилия международного сообщества и договорились продолжить тесное общение "по основным актуальным вопросам в сфере безопасности". Южная Корея и НАТО 11 июля 2023 года на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе объявили о согласовании новой трехлетней индивидуально адаптированной программы партнерства, включающей 11 сфер сотрудничества. Программа предполагает проведение регулярных встреч на рабочем и высоком уровне, участие Южной Кореи в ведущихся в рамках НАТО обсуждениях вопросов новейших технологий, киберобороны и гибридных войн. Сеул будет привлекаться к многосторонним проектам Научно-технической Организации НАТО и обсуждать возможности и угрозы в сфере искусственного интеллекта, космических, ракетных и квантовых технологий, а также проблемы стандартизации и оперативной совместимости. Планируется и подключение Южной Кореи в антитеррористическим и киберучениям альянса, сотрудничество с расположенным в Риге Центром стратегических коммуникаций НАТО, а также консультации по вопросам системы контроля над вооружениями, изменения климата и роли женщин в обеспечении безопасности.

https://ria.ru/20231205/koreya-1913812796.html

https://ria.ru/20231127/nato-1912019896.html

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в мире, южная корея, нато, сеул, сша