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Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром

Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 13.12.2023

Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром

Бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила группу пехоты ВСУ под Соледаром в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:23

2023-12-13T12:23

2023-12-13T12:27

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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила группу пехоты ВСУ под Соледаром в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Действия штурмовых отрядов поддерживают бронегруппы на БМД-4М, которые ведут огонь по противнику с закрытых огневых позиций", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, получив целеуказание, десантники выдвинулись на подготовленные позиции и открыли огонь по противнику, проводя попутную корректировку с беспилотника. "Точными выстрелами бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ успешно поразила группу пехоты ВСУ, укрытую в блиндажах опорных пунктов, и уничтожив при этом до взвода украинских военнослужащих", - сообщили в оборонном ведомстве.

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безопасность, россия, донбасс, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, бмд-4м