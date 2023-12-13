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Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 13.12.2023 (обновлено: 12:27 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/soledar-1915494569.html
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 13.12.2023
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром
Бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила группу пехоты ВСУ под Соледаром в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:23
2023-12-13T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
бмд-4м
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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила группу пехоты ВСУ под Соледаром в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Действия штурмовых отрядов поддерживают бронегруппы на БМД-4М, которые ведут огонь по противнику с закрытых огневых позиций", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, получив целеуказание, десантники выдвинулись на подготовленные позиции и открыли огонь по противнику, проводя попутную корректировку с беспилотника. "Точными выстрелами бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ успешно поразила группу пехоты ВСУ, укрытую в блиндажах опорных пунктов, и уничтожив при этом до взвода украинских военнослужащих", - сообщили в оборонном ведомстве.
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безопасность, россия, донбасс, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, бмд-4м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, БМД-4М
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром

Минобороны: тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром

© РИА Новости / Виталий ТимкивВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Военнослужащий РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила группу пехоты ВСУ под Соледаром в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Действия штурмовых отрядов поддерживают бронегруппы на БМД-4М, которые ведут огонь по противнику с закрытых огневых позиций", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что, получив целеуказание, десантники выдвинулись на подготовленные позиции и открыли огонь по противнику, проводя попутную корректировку с беспилотника.
"Точными выстрелами бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ успешно поразила группу пехоты ВСУ, укрытую в блиндажах опорных пунктов, и уничтожив при этом до взвода украинских военнослужащих", - сообщили в оборонном ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБМД-4М
 
 
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