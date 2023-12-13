https://ria.ru/20231213/sofiya-1915470768.html
Крымские болгары осудили демонтаж памятника Советской армии в Софии
Крымские болгары осудили демонтаж памятника Советской армии в Софии - РИА Новости, 13.12.2023
Крымские болгары осудили демонтаж памятника Советской армии в Софии
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии беспределом и преступлением. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:42
2023-12-13T10:42
2023-12-13T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии беспределом и преступлением. Ранее стало известно, что власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника Советской армии. Рабочие уже срезали самую высокую часть скульптурной группы – руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ. "Это беспредел, преступление и проявление фашистской сути нынешних властей Болгарии, которые агрессивно и бесчеловечно ведут себя по отношению к истории, попирая память русского солдата, освободившего Европу от коричневой чумы", - сказал Абажер РИА Новости. По его словам, население Болгарии запугано и поэтому сегодня не в состоянии противостоять антироссийскому курсу, навязанному Болгарией коллективным Западом. "Русский солдат всегда был освободителем. Он освобождал Балканы, в том числе Болгарию, от османского ига, а затем от фашизма, а сегодня освобождает от неонацизма и терроризма Украину в рамках специальной военной операции", - подчеркнул Абажер.
https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html
https://ria.ru/20231209/kiev-1914758937.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, софия (город), балканы, иван абажер
В мире, Болгария, София (город), Балканы, Иван Абажер
Крымские болгары осудили демонтаж памятника Советской армии в Софии
Крымские болгары назвали демонтаж памятника Советской армии в Софии беспределом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии беспределом и преступлением.
Ранее стало известно, что власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника Советской армии. Рабочие уже срезали самую высокую часть скульптурной группы – руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ.
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"Это беспредел, преступление и проявление фашистской сути нынешних властей Болгарии, которые агрессивно и бесчеловечно ведут себя по отношению к истории, попирая память русского солдата, освободившего Европу от коричневой чумы", - сказал Абажер РИА Новости.
По его словам, население Болгарии
запугано и поэтому сегодня не в состоянии противостоять антироссийскому курсу, навязанному Болгарией коллективным Западом.
"Русский солдат всегда был освободителем. Он освобождал Балканы
, в том числе Болгарию, от османского ига, а затем от фашизма, а сегодня освобождает от неонацизма и терроризма Украину
в рамках специальной военной операции", - подчеркнул Абажер.
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