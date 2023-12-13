https://ria.ru/20231213/sofiya-1915470768.html

Крымские болгары осудили демонтаж памятника Советской армии в Софии

Крымские болгары осудили демонтаж памятника Советской армии в Софии - РИА Новости, 13.12.2023

Крымские болгары осудили демонтаж памятника Советской армии в Софии

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии беспределом и преступлением. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:42

2023-12-13T10:42

2023-12-13T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии беспределом и преступлением. Ранее стало известно, что власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника Советской армии. Рабочие уже срезали самую высокую часть скульптурной группы – руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ. "Это беспредел, преступление и проявление фашистской сути нынешних властей Болгарии, которые агрессивно и бесчеловечно ведут себя по отношению к истории, попирая память русского солдата, освободившего Европу от коричневой чумы", - сказал Абажер РИА Новости. По его словам, население Болгарии запугано и поэтому сегодня не в состоянии противостоять антироссийскому курсу, навязанному Болгарией коллективным Западом. "Русский солдат всегда был освободителем. Он освобождал Балканы, в том числе Болгарию, от османского ига, а затем от фашизма, а сегодня освобождает от неонацизма и терроризма Украину в рамках специальной военной операции", - подчеркнул Абажер.

https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html

https://ria.ru/20231209/kiev-1914758937.html

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Дарья Буймова

в мире, болгария, софия (город), балканы, иван абажер