https://ria.ru/20231213/sochi-1915544780.html
В Сочи рассказали, сколько туристов курорт ожидает на Новый год
В Сочи рассказали, сколько туристов курорт ожидает на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
В Сочи рассказали, сколько туристов курорт ожидает на Новый год
На новогодние и рождественские праздники в Сочи приедут около 280 тысяч гостей со всей страны, сообщил в своем телеграм-канале мэр города-курорта Алексей... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:05
2023-12-13T18:05
2023-12-13T18:06
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На новогодние и рождественские праздники в Сочи приедут около 280 тысяч гостей со всей страны, сообщил в своем телеграм-канале мэр города-курорта Алексей Копайгородский."В Сочи проходят новогодние мероприятия, всего их будет 250 во всех районах. От городских праздничных фейерверков в этом году отказываемся. В праздники правоохранительные структуры переводят личный состав на усиленный режим, – говорится в сообщении. – Охрану общественного порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников".По его словам, в Сочи обеспечены координация и взаимодействие всех заинтересованных ведомств. Проведены дополнительные инструктажи с охранными службами. На дежурство заступят более 330 спасателей и пожарных и порядка 90 единиц специализированной техники аварийно-спасательных формирований.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сочи, Алексей Копайгородский, Краснодарский край, Новый год, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Отдых на море, отдых в России
В Сочи рассказали, сколько туристов курорт ожидает на Новый год
Сочи ожидает на новогодние и рождественские праздники 280 тысяч туристов