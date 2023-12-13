Рейтинг@Mail.ru
В Сочи рассказали, сколько туристов курорт ожидает на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:05 13.12.2023 (обновлено: 18:06 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/sochi-1915544780.html
В Сочи рассказали, сколько туристов курорт ожидает на Новый год
В Сочи рассказали, сколько туристов курорт ожидает на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
В Сочи рассказали, сколько туристов курорт ожидает на Новый год
На новогодние и рождественские праздники в Сочи приедут около 280 тысяч гостей со всей страны, сообщил в своем телеграм-канале мэр города-курорта Алексей... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:05
2023-12-13T18:06
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
сочи
алексей копайгородский
краснодарский край
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840304616_0:169:3078:1900_1920x0_80_0_0_15253a433d6c9d77686efe04c7f65cf9.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На новогодние и рождественские праздники в Сочи приедут около 280 тысяч гостей со всей страны, сообщил в своем телеграм-канале мэр города-курорта Алексей Копайгородский."В Сочи проходят новогодние мероприятия, всего их будет 250 во всех районах. От городских праздничных фейерверков в этом году отказываемся. В праздники правоохранительные структуры переводят личный состав на усиленный режим, – говорится в сообщении. – Охрану общественного порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников".По его словам, в Сочи обеспечены координация и взаимодействие всех заинтересованных ведомств. Проведены дополнительные инструктажи с охранными службами. На дежурство заступят более 330 спасателей и пожарных и порядка 90 единиц специализированной техники аварийно-спасательных формирований.
https://ria.ru/20231211/abkhaziya-1914378255.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840304616_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_158f71419a379b79dd7c222c20953cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, сочи, алексей копайгородский, краснодарский край, новый год, куда можно лететь, куда поехать в выходные, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сочи, Алексей Копайгородский, Краснодарский край, Новый год, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Отдых на море, отдых в России
В Сочи рассказали, сколько туристов курорт ожидает на Новый год

Сочи ожидает на новогодние и рождественские праздники 280 тысяч туристов

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на улице Навагинской Центрального района Сочи
Новогодняя инсталляция на улице Навагинской Центрального района Сочи - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На новогодние и рождественские праздники в Сочи приедут около 280 тысяч гостей со всей страны, сообщил в своем телеграм-канале мэр города-курорта Алексей Копайгородский.
"В Сочи проходят новогодние мероприятия, всего их будет 250 во всех районах. От городских праздничных фейерверков в этом году отказываемся. В праздники правоохранительные структуры переводят личный состав на усиленный режим, – говорится в сообщении. – Охрану общественного порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников".
По его словам, в Сочи обеспечены координация и взаимодействие всех заинтересованных ведомств. Проведены дополнительные инструктажи с охранными службами. На дежурство заступят более 330 спасателей и пожарных и порядка 90 единиц специализированной техники аварийно-спасательных формирований.
Сбор мандаринов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Мандариновое настроение. Зачем ехать в Абхазию зимой
11 декабря, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыСочиАлексей КопайгородскийКраснодарский крайНовый годкуда можно лететькуда поехать в выходныеОтдых на мореотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала