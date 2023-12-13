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В Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку
В Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку - РИА Новости, 13.12.2023
В Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку
Ямальские следователи начали проверку после нападения стаи бездомных собак на девочку в Новом Уренгое, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:44
2023-12-13T20:44
2023-12-13T20:44
происшествия
новый уренгой
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Ямальские следователи начали проверку после нападения стаи бездомных собак на девочку в Новом Уренгое, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, днем в среду бездомные собаки напали на несовершеннолетнюю девочку, которая шла по улице в Новом Уренгое. "Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан)", - говорится в сообщении. Как добавил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, девочка находится в больнице в стабильном состоянии, у нее травмы, не представляющие угрозы для жизни. По его словам, вся стая собак, напавшая на ребенка, отловлена. Также власти приняли решение, помимо точечных выездов по сигналам горожан, направить ежедневные патрули бригад отлова по городу.
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происшествия, новый уренгой, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новый Уренгой, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку
В Новом Уренгое проводят проверку по факту нападения бездомных собак на девочку