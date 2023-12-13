https://ria.ru/20231213/smi-1915493535.html
Для СМИ на выборах президента в новых регионах будет отдельная аккредитация
Для СМИ на выборах президента в новых регионах будет отдельная аккредитация - РИА Новости, 13.12.2023
Для СМИ на выборах президента в новых регионах будет отдельная аккредитация
Центральная избирательная комиссия РФ предлагает отдельно аккредитовывать представителей СМИ в новых регионах в связи с особым режимом и учетом требований... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:18
2023-12-13T12:18
2023-12-13T12:18
политика
россия
николай булаев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предлагает отдельно аккредитовывать представителей СМИ в новых регионах в связи с особым режимом и учетом требований военного времени, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Есть особый режим и особый порядок, мы даем дополнительные полномочия избирательным комиссиям субъектов РФ определить специальный порядок аккредитации с учетом требований, обусловленных военным временем, в частности, таким порядком будут предусмотрены основания, при которых аккредитация представителей СМИ не осуществляется, и случаи, при которых аккредитация может быть приостановлена", - сказал Булаев на заседании ЦИК. Он подчеркнул, что в первую очередь комиссии будут исходить из вопросов безопасности представителей СМИ.
https://ria.ru/20231213/vybory-1915488785.html
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политика, россия, николай булаев
Политика, Россия, Николай Булаев
Для СМИ на выборах президента в новых регионах будет отдельная аккредитация
ЦИК: для СМИ на выборах президента в новых регионах будет отдельная аккредитация
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предлагает отдельно аккредитовывать представителей СМИ в новых регионах в связи с особым режимом и учетом требований военного времени, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Есть особый режим и особый порядок, мы даем дополнительные полномочия избирательным комиссиям субъектов РФ определить специальный порядок аккредитации с учетом требований, обусловленных военным временем, в частности, таким порядком будут предусмотрены основания, при которых аккредитация представителей СМИ не осуществляется, и случаи, при которых аккредитация может быть приостановлена", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он подчеркнул, что в первую очередь комиссии будут исходить из вопросов безопасности представителей СМИ.
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