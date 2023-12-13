https://ria.ru/20231213/smi-1915493535.html

Для СМИ на выборах президента в новых регионах будет отдельная аккредитация

Для СМИ на выборах президента в новых регионах будет отдельная аккредитация - РИА Новости, 13.12.2023

Для СМИ на выборах президента в новых регионах будет отдельная аккредитация

Центральная избирательная комиссия РФ предлагает отдельно аккредитовывать представителей СМИ в новых регионах в связи с особым режимом и учетом требований... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:18

2023-12-13T12:18

2023-12-13T12:18

политика

россия

николай булаев

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предлагает отдельно аккредитовывать представителей СМИ в новых регионах в связи с особым режимом и учетом требований военного времени, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Есть особый режим и особый порядок, мы даем дополнительные полномочия избирательным комиссиям субъектов РФ определить специальный порядок аккредитации с учетом требований, обусловленных военным временем, в частности, таким порядком будут предусмотрены основания, при которых аккредитация представителей СМИ не осуществляется, и случаи, при которых аккредитация может быть приостановлена", - сказал Булаев на заседании ЦИК. Он подчеркнул, что в первую очередь комиссии будут исходить из вопросов безопасности представителей СМИ.

https://ria.ru/20231213/vybory-1915488785.html

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политика, россия, николай булаев