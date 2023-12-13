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СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую - РИА Новости, 13.12.2023
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17:02 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/smert-1915580477.html
СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую
СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую - РИА Новости, 13.12.2023
СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств смерти жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на свою... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:02
2023-12-13T17:02
происшествия
барнаул
россия
алтайский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств смерти жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на свою знакомую, сообщает СК. &quot;В СМИ распространена информация о том, что жительница города Барнаула скоропостижно скончалась вскоре после переоформления квартиры на свою знакомую. По данному факту следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка&quot;, - сообщает ведомство.Бастрыкин поручил и.о. руководителя краевого управления СК "доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах". По данным "Комсомольской правды на Алтае", квартиру 56-летняя женщина переписала на бывшую чиновницу и экс-руководителя клуба пенсионеров района.
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происшествия, барнаул, россия, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Россия, Алтайский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую

Смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую, заинтересовала СК

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств смерти жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на свою знакомую, сообщает СК.
«

"В СМИ распространена информация о том, что жительница города Барнаула скоропостижно скончалась вскоре после переоформления квартиры на свою знакомую. По данному факту следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает ведомство.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя краевого управления СК "доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах".
По данным "Комсомольской правды на Алтае", квартиру 56-летняя женщина переписала на бывшую чиновницу и экс-руководителя клуба пенсионеров района.
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ПроисшествияБарнаулРоссияАлтайский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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