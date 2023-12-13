https://ria.ru/20231213/smert-1915580477.html

СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую

СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую - РИА Новости, 13.12.2023

СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств смерти жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на свою... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:02

2023-12-13T17:02

2023-12-13T17:02

происшествия

барнаул

россия

алтайский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств смерти жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на свою знакомую, сообщает СК. "В СМИ распространена информация о том, что жительница города Барнаула скоропостижно скончалась вскоре после переоформления квартиры на свою знакомую. По данному факту следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает ведомство.Бастрыкин поручил и.о. руководителя краевого управления СК "доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах". По данным "Комсомольской правды на Алтае", квартиру 56-летняя женщина переписала на бывшую чиновницу и экс-руководителя клуба пенсионеров района.

https://ria.ru/20231213/doklad-1915576842.html

барнаул

россия

алтайский край

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происшествия, барнаул, россия, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)