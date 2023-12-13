https://ria.ru/20231213/smert-1915580477.html
СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую
СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую - РИА Новости, 13.12.2023
СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств смерти жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на свою... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:02
2023-12-13T17:02
2023-12-13T17:02
происшествия
барнаул
россия
алтайский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg
БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств смерти жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на свою знакомую, сообщает СК. "В СМИ распространена информация о том, что жительница города Барнаула скоропостижно скончалась вскоре после переоформления квартиры на свою знакомую. По данному факту следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает ведомство.Бастрыкин поручил и.о. руководителя краевого управления СК "доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах". По данным "Комсомольской правды на Алтае", квартиру 56-летняя женщина переписала на бывшую чиновницу и экс-руководителя клуба пенсионеров района.
https://ria.ru/20231213/doklad-1915576842.html
барнаул
россия
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_976fcab4315e954025b72f77ceb174f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, россия, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Россия, Алтайский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверят смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую
Смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую, заинтересовала СК