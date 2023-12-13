Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье начали проверку из-за отсутствия отопления в доме в минус 45 - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 13.12.2023 (обновлено: 09:35 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/sk-1915452243.html
В Забайкалье начали проверку из-за отсутствия отопления в доме в минус 45
В Забайкалье начали проверку из-за отсутствия отопления в доме в минус 45 - РИА Новости, 13.12.2023
В Забайкалье начали проверку из-за отсутствия отопления в доме в минус 45
Следователи начали доследственную проверку в городе Борзя Забайкальского края по признакам халатности из-за отсутствия отопления во время морозов в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:26
2023-12-13T09:35
происшествия
борзя
забайкальский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ЧИТА, 13 дек - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку в городе Борзя Забайкальского края по признакам халатности из-за отсутствия отопления во время морозов в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. Ранее местные СМИ писали, что местные жители сообщили о температуре в квартирах до 12 градусов тепла, а также о заледеневших окнах. По данным регионального ГУМЧС, морозы в регионе достигают минус 45 градусов. "По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Алексея Вольного по изложенным в средствах массовой информации данным незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность", - говорится в сообщении. Следователи опросят жителей замерзающих домов, получат объяснения должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, а также государственных органов, в обязанности которых входит обеспечение надлежащих условий проживания граждан. При необходимости будут затребованы документы. В пресс-службе ГУМЧС по Забайкалью уточнили, что с 11 декабря на центральной котельной Борзи упало давление в системе теплоснабжения. При этом все котельные города работают в штатном режиме, порывы труб на теплотрассах не выявлены, обеспечивается циркуляция горячей воды в системе отопления. "Проблемным остается восьмиквартирный двухэтажный дом в городе Борзя по улице Матросова,16. В настоящее время циркуляция горячей воды в системе отопления не осуществляется в связи с перемерзанием обратки, которая требует замены. Ремонтные работы запланированы на 13 декабря", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231212/morozy-1915249439.html
борзя
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, борзя, забайкальский край, россия
Происшествия, Борзя, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье начали проверку из-за отсутствия отопления в доме в минус 45

СК начал проверку из-за отсутствия отопления в доме в городе Борзя в минус 45

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 13 дек - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку в городе Борзя Забайкальского края по признакам халатности из-за отсутствия отопления во время морозов в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
Ранее местные СМИ писали, что местные жители сообщили о температуре в квартирах до 12 градусов тепла, а также о заледеневших окнах. По данным регионального ГУМЧС, морозы в регионе достигают минус 45 градусов.
"По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Алексея Вольного по изложенным в средствах массовой информации данным незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность", - говорится в сообщении.
Следователи опросят жителей замерзающих домов, получат объяснения должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, а также государственных органов, в обязанности которых входит обеспечение надлежащих условий проживания граждан. При необходимости будут затребованы документы.
«
В пресс-службе ГУМЧС по Забайкалью уточнили, что с 11 декабря на центральной котельной Борзи упало давление в системе теплоснабжения. При этом все котельные города работают в штатном режиме, порывы труб на теплотрассах не выявлены, обеспечивается циркуляция горячей воды в системе отопления.
"Проблемным остается восьмиквартирный двухэтажный дом в городе Борзя по улице Матросова,16. В настоящее время циркуляция горячей воды в системе отопления не осуществляется в связи с перемерзанием обратки, которая требует замены. Ремонтные работы запланированы на 13 декабря", - добавили в ведомстве.
Прохожие на улице Станиславского в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления
Вчера, 11:17
 
ПроисшествияБорзяЗабайкальский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала