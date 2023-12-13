https://ria.ru/20231213/sk-1915452243.html

В Забайкалье начали проверку из-за отсутствия отопления в доме в минус 45

В Забайкалье начали проверку из-за отсутствия отопления в доме в минус 45 - РИА Новости, 13.12.2023

В Забайкалье начали проверку из-за отсутствия отопления в доме в минус 45

Следователи начали доследственную проверку в городе Борзя Забайкальского края по признакам халатности из-за отсутствия отопления во время морозов в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:26

2023-12-13T09:26

2023-12-13T09:35

происшествия

борзя

забайкальский край

россия

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ЧИТА, 13 дек - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку в городе Борзя Забайкальского края по признакам халатности из-за отсутствия отопления во время морозов в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. Ранее местные СМИ писали, что местные жители сообщили о температуре в квартирах до 12 градусов тепла, а также о заледеневших окнах. По данным регионального ГУМЧС, морозы в регионе достигают минус 45 градусов. "По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Алексея Вольного по изложенным в средствах массовой информации данным незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность", - говорится в сообщении. Следователи опросят жителей замерзающих домов, получат объяснения должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, а также государственных органов, в обязанности которых входит обеспечение надлежащих условий проживания граждан. При необходимости будут затребованы документы. В пресс-службе ГУМЧС по Забайкалью уточнили, что с 11 декабря на центральной котельной Борзи упало давление в системе теплоснабжения. При этом все котельные города работают в штатном режиме, порывы труб на теплотрассах не выявлены, обеспечивается циркуляция горячей воды в системе отопления. "Проблемным остается восьмиквартирный двухэтажный дом в городе Борзя по улице Матросова,16. В настоящее время циркуляция горячей воды в системе отопления не осуществляется в связи с перемерзанием обратки, которая требует замены. Ремонтные работы запланированы на 13 декабря", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231212/morozy-1915249439.html

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происшествия, борзя, забайкальский край, россия