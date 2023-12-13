https://ria.ru/20231213/sizo-1915522218.html

Дети из благополучных семей все чаще оказываются в СИЗО, заявили в УФСИН

Дети из благополучных семей все чаще оказываются в СИЗО, заявили в УФСИН - РИА Новости, 13.12.2023

Дети из благополучных семей все чаще оказываются в СИЗО, заявили в УФСИН

Число находящихся в столичных следственных изоляторах (СИЗО) подростков выросло в течение 2023 года, туда все чаще попадают дети из благополучных семей, причем... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:01

2023-12-13T14:01

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число находящихся в столичных следственных изоляторах (СИЗО) подростков выросло в течение 2023 года, туда все чаще попадают дети из благополучных семей, причем многие обвиняются по экстремистским и террористическим статьям, сообщила в среду помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по городу Москве Марина Васина. "В 2023 году у нас наблюдается очень большой рост несовершеннолетних, содержащихся в изоляторах. Если это на начало года 18 человек казалось для нас очень много, то на сегодняшний день это более 50. Если два года назад это были совершенно с тяжелой судьбой ребята, совершившие преступления против личности - убийства, насильственные действия и так далее, то сегодня ряды пополняют несовершеннолетние, которые обвиняются в экстремизме и терроризме. Девять из десяти обвиняются именно в терроризме", - рассказала Васина на межрегиональном форуме "Правовое просвещение и социализация несовершеннолетних как эффективный инструмент формирования будущих лидеров". Она добавила, что почти у всех детей, обвиняемых в терроризме, полные благополучные семьи, подростки успешны в обучении и спорте. "Ребята в основном у нас находятся, которые совершили преступление - поджог релейных шкафов на железной дороге, их большинство. Но имеются и другие преступления в сфере терроризма и экстремизма", - добавила Васина. Поджог релейных шкафов расценивается как диверсия (статья 281 УК РФ). Поджигателю может грозить лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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происшествия, россия, москва