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Нотр-Дам оборудуют беспрецедентной противопожарной системой - РИА Новости, 13.12.2023
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18:51 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sistema-1915616634.html
Нотр-Дам оборудуют беспрецедентной противопожарной системой
Нотр-Дам оборудуют беспрецедентной противопожарной системой - РИА Новости, 13.12.2023
Нотр-Дам оборудуют беспрецедентной противопожарной системой
В парижском соборе Нотр-Дам, пострадавшем от сильного пожара в 2019 году, установят беспрецедентную противопожарную систему, сообщил руководитель реконструкции... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:51
2023-12-13T18:51
франция
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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. В парижском соборе Нотр-Дам, пострадавшем от сильного пожара в 2019 году, установят беспрецедентную противопожарную систему, сообщил руководитель реконструкции собора Филипп Жост. "Все меры предосторожности были приняты, чтобы обеспечить полную защиту от пожаров. Будет создана система индикаторов задымления на уровне шпиля и мансард, чтобы предотвратить любое возгорание, - первая в своем роде, установленная в соборе во Франции", - сказал Жост на заседании комиссии по культурным вопросам Нацсобрания Франции. Он также сообщил, что собор после открытия сможет принимать 14 миллионов посетителей в год – на два больше, чем до пожара. Комментируя замечания депутатов касательно рисков свинцового покрытия крыши шпиля для экологии, Жост отметил, что предусмотрена "экспериментальная система сбора дождевой воды", чтобы позже внедрить постоянную, более адаптированную систему. Ранее СМИ сообщали, что стоимость противопожарной системы Нотр-Дама составит 2 миллиона евро. В нее, в том числе, войдет резервуар на 625 кубометров воды. В соборе прокладывается более километра труб для подачи порядка 600 тысяч литров воды в час. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дам и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что открытие собора состоится 8 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20230317/notrdam-1858351403.html
https://radiosputnik.ru/20230110/makron-1843814096.html
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франция, эммануэль макрон
Франция, Эммануэль Макрон
Нотр-Дам оборудуют беспрецедентной противопожарной системой

Реконструктор Жюст: Нотр-Дам оборудуют беспрецедентной противопожарной системой

© AFP 2023 / SARAH MEYSSONNIERРеконструкция собора Парижской Богоматери
Реконструкция собора Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / SARAH MEYSSONNIER
Реконструкция собора Парижской Богоматери
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. В парижском соборе Нотр-Дам, пострадавшем от сильного пожара в 2019 году, установят беспрецедентную противопожарную систему, сообщил руководитель реконструкции собора Филипп Жост.
«
"Все меры предосторожности были приняты, чтобы обеспечить полную защиту от пожаров. Будет создана система индикаторов задымления на уровне шпиля и мансард, чтобы предотвратить любое возгорание, - первая в своем роде, установленная в соборе во Франции", - сказал Жост на заседании комиссии по культурным вопросам Нацсобрания Франции.
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Он также сообщил, что собор после открытия сможет принимать 14 миллионов посетителей в год – на два больше, чем до пожара.
Комментируя замечания депутатов касательно рисков свинцового покрытия крыши шпиля для экологии, Жост отметил, что предусмотрена "экспериментальная система сбора дождевой воды", чтобы позже внедрить постоянную, более адаптированную систему.
Ранее СМИ сообщали, что стоимость противопожарной системы Нотр-Дама составит 2 миллиона евро. В нее, в том числе, войдет резервуар на 625 кубометров воды. В соборе прокладывается более километра труб для подачи порядка 600 тысяч литров воды в час.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дам и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что открытие собора состоится 8 декабря 2024 года.
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