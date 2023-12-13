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Сирия восстанавливает поврежденные террористами месторождения - РИА Новости, 13.12.2023
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12:08 13.12.2023 (обновлено: 12:26 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/siriya-1915491036.html
Сирия восстанавливает поврежденные террористами месторождения
Сирия восстанавливает поврежденные террористами месторождения - РИА Новости, 13.12.2023
Сирия восстанавливает поврежденные террористами месторождения
Сирийское правительство восстанавливает месторождения на севере страны, которые пострадали от действий террористических группировок, сообщил РИА Новости министр РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:08
2023-12-13T12:26
в мире
сирия
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ДОХА, 13 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Сирийское правительство восстанавливает месторождения на севере страны, которые пострадали от действий террористических группировок, сообщил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Кадур. Он принимал участие в 12-ой Арабской энергетической конференции, которая прошла в Дохе."Многие нефтяные месторождения на севере Сирии в результате нападений террористических группировок были разрушены, эти месторождения вернулись под контроль правительства Сирии, и началось их восстановление. Мы разделили планы восстановления на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Сейчас приступили к выполнению среднесрочных планов, связанных с восстановлением некоторых разрушенных месторождений и добычи на них, а также занялись ремонтом нефтепроводов и газопроводов, нефтяных и газораспределительных станций", - отметил Кадур.По его словам, часть сирийских месторождений, которые имеют важное значение, все еще остаются вне контроля сирийского правительства под американской оккупацией. "Мы рассчитываем в самое ближайшее время освободить остающиеся под оккупацией месторождения, вернуть их министерству нефти и минеральных ресурсов Сирии и начать их восстановление", - добавил министр.В районах нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, которые находятся под контролем курдских "Сирийских демократических сил" и США, сосредоточено около 70% сирийской нефти. Крупнейшим нефтегазовым месторождением в Сирии считается Аль-Омар, где расположена база США, где до 2011 года добыча нефти составляла 80 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20231213/siriya-1915432073.html
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в мире, сирия, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Сирийские демократические силы
Сирия восстанавливает поврежденные террористами месторождения

На севере Сирии восстанавливают поврежденные террористами месторождения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНефтяная скважина в Сирии
Нефтяная скважина в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Нефтяная скважина в Сирии. Архивное фото
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ДОХА, 13 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Сирийское правительство восстанавливает месторождения на севере страны, которые пострадали от действий террористических группировок, сообщил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Кадур. Он принимал участие в 12-ой Арабской энергетической конференции, которая прошла в Дохе.
"Многие нефтяные месторождения на севере Сирии в результате нападений террористических группировок были разрушены, эти месторождения вернулись под контроль правительства Сирии, и началось их восстановление. Мы разделили планы восстановления на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Сейчас приступили к выполнению среднесрочных планов, связанных с восстановлением некоторых разрушенных месторождений и добычи на них, а также занялись ремонтом нефтепроводов и газопроводов, нефтяных и газораспределительных станций", - отметил Кадур.
По его словам, часть сирийских месторождений, которые имеют важное значение, все еще остаются вне контроля сирийского правительства под американской оккупацией. "Мы рассчитываем в самое ближайшее время освободить остающиеся под оккупацией месторождения, вернуть их министерству нефти и минеральных ресурсов Сирии и начать их восстановление", - добавил министр.
В районах нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, которые находятся под контролем курдских "Сирийских демократических сил" и США, сосредоточено около 70% сирийской нефти. Крупнейшим нефтегазовым месторождением в Сирии считается Аль-Омар, где расположена база США, где до 2011 года добыча нефти составляла 80 тысяч баррелей в сутки.
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