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В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта - РИА Новости, 13.12.2023
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13:05 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/simferopol-1915506710.html
В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта
В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта - РИА Новости, 13.12.2023
В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта
Открытие международного аэропорта "Симферополь" пока не планируется из соображений безопасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:05
2023-12-13T13:05
безопасность
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Открытие международного аэропорта "Симферополь" пока не планируется из соображений безопасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. "Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", - написал Аксенов.
https://ria.ru/20231213/aeroport-1915498500.html
симферополь
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безопасность, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым
Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Симферополь, Республика Крым
В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта

Аксенов: аэропорт Симферополя пока остается закрытым из соображений безопасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили такси на территории международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского во время тумана
Автомобили такси на территории международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского во время тумана - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили такси на территории международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского во время тумана. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Открытие международного аэропорта "Симферополь" пока не планируется из соображений безопасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.
"Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", - написал Аксенов.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Аэропорты Геленджика и Анапы не планируют возобновлять работу
Вчера, 12:38
 
БезопасностьСергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика Крым
 
 
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