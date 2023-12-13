В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта
Аксенов: аэропорт Симферополя пока остается закрытым из соображений безопасности
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили такси на территории международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского во время тумана
Автомобили такси на территории международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского во время тумана. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Открытие международного аэропорта "Симферополь" пока не планируется из соображений безопасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.
"Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", - написал Аксенов.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.