https://ria.ru/20231213/simferopol-1915506710.html

В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта

В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта - РИА Новости, 13.12.2023

В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта

Открытие международного аэропорта "Симферополь" пока не планируется из соображений безопасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:05

2023-12-13T13:05

2023-12-13T13:05

безопасность

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Открытие международного аэропорта "Симферополь" пока не планируется из соображений безопасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. "Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", - написал Аксенов.

https://ria.ru/20231213/aeroport-1915498500.html

симферополь

республика крым

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Кирилл Волков

безопасность, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым