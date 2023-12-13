https://ria.ru/20231213/sikorskiy-1915524030.html

МИД Польши вновь возглавил "антироссийский ястреб" Сикорский

МИД Польши вновь возглавил "антироссийский ястреб" Сикорский - РИА Новости, 13.12.2023

МИД Польши вновь возглавил "антироссийский ястреб" Сикорский

Министром иностранных дел Польши снова стал Радослав Сикорский, широко известный по своим неоднозначным действиям и заявлениям. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:06

2023-12-13T14:06

2023-12-13T14:26

в мире

польша

радослав сикорский

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ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Министром иностранных дел Польши снова стал Радослав Сикорский, широко известный по своим неоднозначным действиям и заявлениям. В среду Сикорский вместе с другими министрами правительства Дональда Туска был приведен к присяге. Сикорский занимал должность министра иностранных дел Польши с 2007 по 2014 год в правительстве Дональда Туска. Из-за ярко выраженной антироссийской позиции его часто называли "антироссийским ястребом". Кроме того, с 2005 до 2007 года Сикорский занимал должность министра обороны Польши, а с 2014 по 2015 – спикера нижней палаты парламента (сейма). В середине 1980-х Сикорский получил в добавок к польскому гражданство Великобритании, от которого в 2006 году был вынужден отказаться, так как это помешало бы его политической карьере, сделав невозможным занятие постов в правительстве.Нелюбовь министра к России тянется еще с его деятельности в Афганистане, где он с 1986 по 1989 годов работал журналистом изданий Observer и Spectator, был удостоен награды World Press Photo. В своей книге нынешний министр признался, что занимался в Афганистане не только журналистской деятельностью, но и принимал участие в боевых действиях против советских войск с оружием в руках.Несмотря на восьмилетнее отсутствие в правительстве, Сикорский не давал о себе забыть, постоянно попадая в топы новостей. Так, примерно через год после начала российской спецоперации он публично заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии специальной военной операции. "Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правительство PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") в какой-то момент думало о разделе". В сентябре Сикорский отличился тем, что заявил об участии США в повреждении газопровода "Северный поток". "Мелочь, а приятно", - написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии. "Спасибо, США", - добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2". Будучи депутатом Европейского парламента, Сикорский столкнулся с подозрениями в получении ежегодной взятки в размере 100 тысяч долларов. Сначала голландское издание NRC сообщило о том, что Сикорский ежегодно получает 100 тысяч долларов за то, что является советником организаторов одной из конференций, проводимой в Объединенных Арабских Эмиратах. После этого Центральное антикоррупционное бюро Польши приняло решение о проверке налоговых деклараций экс-министра. Проверка должна коснуться деклараций за 2019-2022 годы, она до сих пор не закончена.

https://ria.ru/20231213/terakty-1915508782.html

https://ria.ru/20231212/premer-1915315960.html

https://ria.ru/20231211/triumf-1915111963.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, радослав сикорский