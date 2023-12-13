https://ria.ru/20231213/sikorskiy-1915524030.html
МИД Польши вновь возглавил "антироссийский ястреб" Сикорский
МИД Польши вновь возглавил "антироссийский ястреб" Сикорский - РИА Новости, 13.12.2023
МИД Польши вновь возглавил "антироссийский ястреб" Сикорский
Министром иностранных дел Польши снова стал Радослав Сикорский, широко известный по своим неоднозначным действиям и заявлениям. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:06
2023-12-13T14:06
2023-12-13T14:26
в мире
польша
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Министром иностранных дел Польши снова стал Радослав Сикорский, широко известный по своим неоднозначным действиям и заявлениям. В среду Сикорский вместе с другими министрами правительства Дональда Туска был приведен к присяге. Сикорский занимал должность министра иностранных дел Польши с 2007 по 2014 год в правительстве Дональда Туска. Из-за ярко выраженной антироссийской позиции его часто называли "антироссийским ястребом". Кроме того, с 2005 до 2007 года Сикорский занимал должность министра обороны Польши, а с 2014 по 2015 – спикера нижней палаты парламента (сейма). В середине 1980-х Сикорский получил в добавок к польскому гражданство Великобритании, от которого в 2006 году был вынужден отказаться, так как это помешало бы его политической карьере, сделав невозможным занятие постов в правительстве.Нелюбовь министра к России тянется еще с его деятельности в Афганистане, где он с 1986 по 1989 годов работал журналистом изданий Observer и Spectator, был удостоен награды World Press Photo. В своей книге нынешний министр признался, что занимался в Афганистане не только журналистской деятельностью, но и принимал участие в боевых действиях против советских войск с оружием в руках.Несмотря на восьмилетнее отсутствие в правительстве, Сикорский не давал о себе забыть, постоянно попадая в топы новостей. Так, примерно через год после начала российской спецоперации он публично заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии специальной военной операции. "Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правительство PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") в какой-то момент думало о разделе". В сентябре Сикорский отличился тем, что заявил об участии США в повреждении газопровода "Северный поток". "Мелочь, а приятно", - написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии. "Спасибо, США", - добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2". Будучи депутатом Европейского парламента, Сикорский столкнулся с подозрениями в получении ежегодной взятки в размере 100 тысяч долларов. Сначала голландское издание NRC сообщило о том, что Сикорский ежегодно получает 100 тысяч долларов за то, что является советником организаторов одной из конференций, проводимой в Объединенных Арабских Эмиратах. После этого Центральное антикоррупционное бюро Польши приняло решение о проверке налоговых деклараций экс-министра. Проверка должна коснуться деклараций за 2019-2022 годы, она до сих пор не закончена.
https://ria.ru/20231213/terakty-1915508782.html
https://ria.ru/20231212/premer-1915315960.html
https://ria.ru/20231211/triumf-1915111963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, радослав сикорский
В мире, Польша, Радослав Сикорский
МИД Польши вновь возглавил "антироссийский ястреб" Сикорский
МИД Польши вновь возглавил Сикорский, известный по антироссийским заявлениям
ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Министром иностранных дел Польши снова стал Радослав Сикорский, широко известный по своим неоднозначным действиям и заявлениям.
В среду Сикорский вместе с другими министрами правительства Дональда Туска
был приведен к присяге.
Сикорский занимал должность министра иностранных дел Польши с 2007 по 2014 год в правительстве Дональда Туска. Из-за ярко выраженной антироссийской позиции его часто называли "антироссийским ястребом". Кроме того, с 2005 до 2007 года Сикорский занимал должность министра обороны Польши, а с 2014 по 2015 – спикера нижней палаты парламента (сейма). В середине 1980-х Сикорский получил в добавок к польскому гражданство Великобритании
, от которого в 2006 году был вынужден отказаться, так как это помешало бы его политической карьере, сделав невозможным занятие постов в правительстве.
Нелюбовь министра к России
тянется еще с его деятельности в Афганистане
, где он с 1986 по 1989 годов работал журналистом изданий Observer и Spectator
, был удостоен награды World Press Photo. В своей книге нынешний министр признался, что занимался в Афганистане не только журналистской деятельностью, но и принимал участие в боевых действиях против советских войск с оружием в руках.
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Несмотря на восьмилетнее отсутствие в правительстве, Сикорский не давал о себе забыть, постоянно попадая в топы новостей. Так, примерно через год после начала российской спецоперации он публично заявил, что Варшава
рассматривала вариант раздела Украины
в начальной стадии специальной военной операции.
"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правительство PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость
") в какой-то момент думало о разделе".
В сентябре Сикорский отличился тем, что заявил об участии США
в повреждении газопровода "Северный п
оток".
"Мелочь, а приятно", - написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии.
Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство
"Спасибо, США", - добавил он, не уточнив, что имеется в виду.
Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена
, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".
Будучи депутатом Европейского парламента, Сикорский столкнулся с подозрениями в получении ежегодной взятки в размере 100 тысяч долларов.
Сначала голландское издание NRC сообщило о том, что Сикорский ежегодно получает 100 тысяч долларов за то, что является советником организаторов одной из конференций, проводимой в Объединенных Арабских Эмиратах.
После этого Центральное антикоррупционное бюро Польши приняло решение о проверке налоговых деклараций экс-министра.
Проверка должна коснуться деклараций за 2019-2022 годы, она до сих пор не закончена.
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