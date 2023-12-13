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Посол России пригрозил Швейцарии последствиями за отправку оружия Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/shveytsariya-1915545866.html
Посол России пригрозил Швейцарии последствиями за отправку оружия Украине
Посол России пригрозил Швейцарии последствиями за отправку оружия Украине - РИА Новости, 13.12.2023
Посол России пригрозил Швейцарии последствиями за отправку оружия Украине
Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян, заявил в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:16
2023-12-13T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
россия
сергей гармонин
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Такое решение (прямая поставка оружия Украине – ред.) будет иметь целый каскад последствий: страны мирового большинства перестанут воспринимать Швейцарию как честного брокера, причем не только в вопросе "добрых услуг" посредника, но и как надежное место хранения финансовых активов. Конфедерация утратит своё особое геоэкономическое положение, столкнется с серьезным ударом по своему финансовому сектору из-за оттока средств, но при этом по-прежнему будет находиться за пределами евроатлантических структур. Это заведомо проигрышный для Берна путь", - сказал он. Дипломат также добавил, что с точки зрения России, Швейцария давно утратила свой нейтралитет, заняв явно проукраинскую позицию и приняв 11 пакетов антироссийских санкций ЕС. "В Берне пытаются найти некие лазейки, которые позволят "сохранить лицо" в вопросе реэкспорта, однако если швейцарские власти дадут добро на прямые поставки оружия киевскому режиму, то это окончательно похоронит статус нейтралитета Конфедерации в глазах всего мира", - отметил Гармонин. В ноябре Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard 2A4, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину. Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш уточнил РИА Новости, что Германия просто дала Швейцарии письменное обещание не отправлять на Украину 25 танков Leopard 2, проданных Берном. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Швейцария не является членом ЕС и НАТО. Однако в отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231201/shveytsariya-1913223914.html
https://ria.ru/20231201/obse-1913225604.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Россия, Сергей Гармонин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол России пригрозил Швейцарии последствиями за отправку оружия Украине

Посол Гармонин: если Швейцария отправит оружие Украине, будут последствия

© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Такое решение (прямая поставка оружия Украине – ред.) будет иметь целый каскад последствий: страны мирового большинства перестанут воспринимать Швейцарию как честного брокера, причем не только в вопросе "добрых услуг" посредника, но и как надежное место хранения финансовых активов. Конфедерация утратит своё особое геоэкономическое положение, столкнется с серьезным ударом по своему финансовому сектору из-за оттока средств, но при этом по-прежнему будет находиться за пределами евроатлантических структур. Это заведомо проигрышный для Берна путь", - сказал он.
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Дипломат также добавил, что с точки зрения России, Швейцария давно утратила свой нейтралитет, заняв явно проукраинскую позицию и приняв 11 пакетов антироссийских санкций ЕС. "В Берне пытаются найти некие лазейки, которые позволят "сохранить лицо" в вопросе реэкспорта, однако если швейцарские власти дадут добро на прямые поставки оружия киевскому режиму, то это окончательно похоронит статус нейтралитета Конфедерации в глазах всего мира", - отметил Гармонин.
В ноябре Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard 2A4, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину. Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш уточнил РИА Новости, что Германия просто дала Швейцарии письменное обещание не отправлять на Украину 25 танков Leopard 2, проданных Берном.
В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
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Швейцария не является членом ЕС и НАТО. Однако в отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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