https://ria.ru/20231213/shpionazh-1915635297.html
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин - РИА Новости, 13.12.2023
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин
Исследователь из норвежского университета Тромсё, который был задержан в октябре прошлого года и представился как Жозе Ассис Джамарриа из Бразилии, признался,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:14
2023-12-13T20:14
2023-12-13T20:14
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норвегия
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МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Исследователь из норвежского университета Тромсё, который был задержан в октябре прошлого года и представился как Жозе Ассис Джамарриа из Бразилии, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он - россиянин, сообщила норвежская газета VG. Осенью 2022 года телерадиокомпания NRK сообщала о задержании властями Норвегии Хосе Ассиса Джаммарии, имеющего бразильское гражданство, который, по утверждению полицейской службы безопасности, якобы является россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Спецслужбы Норвегии обвиняли его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей. "Приглашенный исследователь из Университета Тромсё теперь признается, что он - Михаил Валерьевич Микушин из России", - утверждает издание. Ранее он представлялся как Жозе Ассис Джамарриа и настаивал на том, что приехал из Бразилии. Мужчина был арестован в Тромсё на севере Норвегии 24 октября прошлого года. Сейчас он находится под стражей по обвинению в шпионской деятельности. "Перед слушанием дела о задержании в окружном суде Осло 6 декабря этого года россиянин впервые был зарегистрирован под своим настоящим именем", - сообщает норвежское издание со ссылкой на представителя спецслужбы. После задержания мужчине предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса - незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств. По статье о незаконной разведке обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231212/shpionazh-1915331875.html
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в мире, норвегия
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин
VG: подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин
МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости.
Исследователь из норвежского университета Тромсё, который был задержан в октябре прошлого года и представился как Жозе Ассис Джамарриа из Бразилии, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он - россиянин, сообщила норвежская газета VG.
Осенью 2022 года телерадиокомпания NRK сообщала о задержании властями Норвегии Хосе Ассиса Джаммарии, имеющего бразильское гражданство, который, по утверждению полицейской службы безопасности, якобы является россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Спецслужбы Норвегии обвиняли его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.
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"Приглашенный исследователь из Университета Тромсё теперь признается, что он - Михаил Валерьевич Микушин из России", - утверждает издание. Ранее он представлялся как Жозе Ассис Джамарриа и настаивал на том, что приехал из Бразилии.
Мужчина был арестован в Тромсё на севере Норвегии 24 октября прошлого года. Сейчас он находится под стражей по обвинению в шпионской деятельности.
"Перед слушанием дела о задержании в окружном суде Осло
6 декабря этого года россиянин впервые был зарегистрирован под своим настоящим именем", - сообщает норвежское издание со ссылкой на представителя спецслужбы.
После задержания мужчине предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса - незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств. По статье о незаконной разведке обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
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