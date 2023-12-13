https://ria.ru/20231213/shpionazh-1915635297.html

Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин

Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин - РИА Новости, 13.12.2023

Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин

Исследователь из норвежского университета Тромсё, который был задержан в октябре прошлого года и представился как Жозе Ассис Джамарриа из Бразилии, признался,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:14

2023-12-13T20:14

2023-12-13T20:14

в мире

норвегия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg

МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Исследователь из норвежского университета Тромсё, который был задержан в октябре прошлого года и представился как Жозе Ассис Джамарриа из Бразилии, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он - россиянин, сообщила норвежская газета VG. Осенью 2022 года телерадиокомпания NRK сообщала о задержании властями Норвегии Хосе Ассиса Джаммарии, имеющего бразильское гражданство, который, по утверждению полицейской службы безопасности, якобы является россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Спецслужбы Норвегии обвиняли его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей. "Приглашенный исследователь из Университета Тромсё теперь признается, что он - Михаил Валерьевич Микушин из России", - утверждает издание. Ранее он представлялся как Жозе Ассис Джамарриа и настаивал на том, что приехал из Бразилии. Мужчина был арестован в Тромсё на севере Норвегии 24 октября прошлого года. Сейчас он находится под стражей по обвинению в шпионской деятельности. "Перед слушанием дела о задержании в окружном суде Осло 6 декабря этого года россиянин впервые был зарегистрирован под своим настоящим именем", - сообщает норвежское издание со ссылкой на представителя спецслужбы. После задержания мужчине предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса - незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств. По статье о незаконной разведке обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231212/shpionazh-1915331875.html

https://ria.ru/20231106/litva-1907786916.html

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия