Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/shpionazh-1915635297.html
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин - РИА Новости, 13.12.2023
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин
Исследователь из норвежского университета Тромсё, который был задержан в октябре прошлого года и представился как Жозе Ассис Джамарриа из Бразилии, признался,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:14
2023-12-13T20:14
в мире
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg
МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Исследователь из норвежского университета Тромсё, который был задержан в октябре прошлого года и представился как Жозе Ассис Джамарриа из Бразилии, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он - россиянин, сообщила норвежская газета VG. Осенью 2022 года телерадиокомпания NRK сообщала о задержании властями Норвегии Хосе Ассиса Джаммарии, имеющего бразильское гражданство, который, по утверждению полицейской службы безопасности, якобы является россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Спецслужбы Норвегии обвиняли его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей. "Приглашенный исследователь из Университета Тромсё теперь признается, что он - Михаил Валерьевич Микушин из России", - утверждает издание. Ранее он представлялся как Жозе Ассис Джамарриа и настаивал на том, что приехал из Бразилии. Мужчина был арестован в Тромсё на севере Норвегии 24 октября прошлого года. Сейчас он находится под стражей по обвинению в шпионской деятельности. "Перед слушанием дела о задержании в окружном суде Осло 6 декабря этого года россиянин впервые был зарегистрирован под своим настоящим именем", - сообщает норвежское издание со ссылкой на представителя спецслужбы. После задержания мужчине предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса - незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств. По статье о незаконной разведке обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231212/shpionazh-1915331875.html
https://ria.ru/20231106/litva-1907786916.html
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_937808938b76c180a1ff57b5d800ffda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия
В мире, Норвегия
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин

VG: подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Исследователь из норвежского университета Тромсё, который был задержан в октябре прошлого года и представился как Жозе Ассис Джамарриа из Бразилии, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он - россиянин, сообщила норвежская газета VG.
Осенью 2022 года телерадиокомпания NRK сообщала о задержании властями Норвегии Хосе Ассиса Джаммарии, имеющего бразильское гражданство, который, по утверждению полицейской службы безопасности, якобы является россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Спецслужбы Норвегии обвиняли его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Из Польши по подозрению в "шпионаже" выслали россиянина
12 декабря, 15:33
"Приглашенный исследователь из Университета Тромсё теперь признается, что он - Михаил Валерьевич Микушин из России", - утверждает издание. Ранее он представлялся как Жозе Ассис Джамарриа и настаивал на том, что приехал из Бразилии.
Мужчина был арестован в Тромсё на севере Норвегии 24 октября прошлого года. Сейчас он находится под стражей по обвинению в шпионской деятельности.
"Перед слушанием дела о задержании в окружном суде Осло 6 декабря этого года россиянин впервые был зарегистрирован под своим настоящим именем", - сообщает норвежское издание со ссылкой на представителя спецслужбы.
После задержания мужчине предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса - незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств. По статье о незаконной разведке обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Литве осужденному за шпионаж политику Палецкису грозит новый срок
6 ноября, 22:51
 
В миреНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала