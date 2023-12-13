https://ria.ru/20231213/sholts-1915542518.html

Германия сократит расходы на климатический фонд, заявил Шольц

Германия сократит расходы на климатический фонд, заявил Шольц - РИА Новости, 13.12.2023

Германия сократит расходы на климатический фонд, заявил Шольц

Расходы на климатический фонд в рамках бюджета Германии на 2024 год будут сокращены на 12 миллиардов евро, заявил канцлер Олаф Шольц после совещаний,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:05

2023-12-13T15:05

2023-12-13T15:05

германия

берлин (город)

олаф шольц

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БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Расходы на климатический фонд в рамках бюджета Германии на 2024 год будут сокращены на 12 миллиардов евро, заявил канцлер Олаф Шольц после совещаний, посвященных разрешению бюджетного кризиса в стране. "Центральным инструментом остается фонд трансформации климата. Однако в следующем году мы сократим расходы фонда на двенадцать миллиардов евро, а в период финансового планирования до 2027 года примерно на 45 миллиардов евро", - сообщил Шольц на совместной пресс-конференции с министром экономики Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линднером. Канцлер подчеркнул, что общим решением после совещаний является цель "обойтись с меньшим количеством денег". Общая экономия средств на следующий год составит тем самым 17 миллиардов евро. В рамках экономии, среди прочего, будут сокращены некоторые "вредные для климата" и федеральные субсидии. Речь Шольца транслировалась на сайте кабмина Германии. Закончившиеся сегодня совещания кабмина Германии проходили на фоне бюджетного скандала. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства. Чтобы выбраться из кризиса, правительство ранее объявило постфактум чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год, отсрочив действие "долгового тормоза" и восстановив доступ к дополнительной нагрузке на бюджет. По планам правительства, в фонд по защите климата и климатической трансформации должны были быть заложены 211 миллиардов евро на развитие водородных и полупроводниковых технологий, утепление зданий в целях экономии энергоносителей и декарбонизацию промышленности. На эти цели Берлин намерен был потратить уже в 2024 году 58 миллиардов евро из упомянутого фонда, а также 54 миллиарда евро из госбюджета на прокладку оптоволоконных линий, модернизацию ж/д и дорожных инфраструктур.

https://ria.ru/20231204/destabilizatsiya-1913478410.html

https://ria.ru/20200724/1574886125.html

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берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, берлин (город), олаф шольц, роберт хабек, кристиан линднер, в мире