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Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве
Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве - РИА Новости, 13.12.2023
Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве
Представитель певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский прокомментировал РИА Новости ситуацию с концертом артиста в Киеве. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:54
2023-12-13T14:54
2023-12-13T14:54
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представитель певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский прокомментировал РИА Новости ситуацию с концертом артиста в Киеве."Актуальный график выступлений артиста всегда доступен на его сайте. Его выступления в нем нет, значит и такой концерт не запланирован", — пояснил Коробков-Землянский.Ранее в Сети появились афиши с концертом исполнителя хита "Я русский" в столице Украины. В них сказано, что музыкант должен выступить в Киеве 20 апреля. На официальном сайте певца размещен график гастролей до марта. Страница с афишей на апрель пока не опубликована.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве
Представитель SHAMAN сказал, что в графике артиста нет концерта в Киеве