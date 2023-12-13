https://ria.ru/20231213/shaman-1915537175.html

Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве

Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве - РИА Новости, 13.12.2023

Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве

Представитель певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский прокомментировал РИА Новости ситуацию с концертом артиста в Киеве. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:54

2023-12-13T14:54

2023-12-13T14:54

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представитель певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский прокомментировал РИА Новости ситуацию с концертом артиста в Киеве."Актуальный график выступлений артиста всегда доступен на его сайте. Его выступления в нем нет, значит и такой концерт не запланирован", — пояснил Коробков-Землянский.Ранее в Сети появились афиши с концертом исполнителя хита "Я русский" в столице Украины. В них сказано, что музыкант должен выступить в Киеве 20 апреля. На официальном сайте певца размещен график гастролей до марта. Страница с афишей на апрель пока не опубликована.

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Алёна Пава

shaman (ярослав дронов) , киев, знаменитости, новости шоу-бизнеса, слухи, украина