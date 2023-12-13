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Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве - РИА Новости, 13.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:54 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/shaman-1915537175.html
Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве
Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве - РИА Новости, 13.12.2023
Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве
Представитель певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский прокомментировал РИА Новости ситуацию с концертом артиста в Киеве. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:54
2023-12-13T14:54
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представитель певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский прокомментировал РИА Новости ситуацию с концертом артиста в Киеве.&quot;Актуальный график выступлений артиста всегда доступен на его сайте. Его выступления в нем нет, значит и такой концерт не запланирован&quot;, — пояснил Коробков-Землянский.Ранее в Сети появились афиши с концертом исполнителя хита "Я русский" в столице Украины. В них сказано, что музыкант должен выступить в Киеве 20 апреля. На официальном сайте певца размещен график гастролей до марта. Страница с афишей на апрель пока не опубликована.
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Представитель SHAMAN прокомментировал новости о концерте певца в Киеве

Представитель SHAMAN сказал, что в графике артиста нет концерта в Киеве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представитель певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский прокомментировал РИА Новости ситуацию с концертом артиста в Киеве.
«

"Актуальный график выступлений артиста всегда доступен на его сайте. Его выступления в нем нет, значит и такой концерт не запланирован", — пояснил Коробков-Землянский.

Скриншот сайта Concert.ua с афишей выступления певца SHAMAN в Киеве, распространившийся в сети
Скриншот сайта Concert.ua с афишей выступления певца SHAMAN в Киеве, распространившийся в сети
Скриншот сайта Concert.ua с афишей выступления певца SHAMAN в Киеве, распространившийся в сети
Ранее в Сети появились афиши с концертом исполнителя хита "Я русский" в столице Украины. В них сказано, что музыкант должен выступить в Киеве 20 апреля.
На официальном сайте певца размещен график гастролей до марта. Страница с афишей на апрель пока не опубликована.
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