https://ria.ru/20231213/shakhmaty-1915540735.html

В Югре прошел международный турнир по шахматам

В Югре прошел международный турнир по шахматам - РИА Новости, 13.12.2023

В Югре прошел международный турнир по шахматам

Итоги международного турнира по быстрым шахматам "Игра началась!", в котором приняли участие сборные Монголии и Югры, подвели в Ханты-Мансийске, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:59

2023-12-13T14:59

2023-12-13T14:59

ханты-мансийский автономный округ

монголия

ханты-мансийск

россия

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Итоги международного турнира по быстрым шахматам "Игра началась!", в котором приняли участие сборные Монголии и Югры, подвели в Ханты-Мансийске, сообщает Югорская шахматная академия. В соревнованиях приняли участие сборные автономного округа и Монголии. В состав каждой команды вошли 12 игроков – мужчины и женщины, в том числе юные шахматисты до 19 лет. Югру представляли профессиональные игроки и гроссмейстеры, выступающие за округ на турнирах и чемпионатах с 2010 года. В состав команды Монголии вошли участники 44-й Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Команда-победитель получила призовые выплаты в размере более 1 миллиона, команда, занявшая второе место, – 600 тысяч рублей. "Мы благодарны команде Монголии за то, что эти замечательные дни вы провели здесь, за яркую, красивую борьбу и за то, что наши молодые начинающие шахматисты получили возможность впервые сыграть на международном уровне. Особенно нам приятно, что несмотря на испытания действительно настоящим северным сибирским климатом, вы нашли возможность познакомиться с нашим регионом, с его культурой, традициями, достопримечательностями. Я уверена, что уезжая из Югры, вы разделяете главный слоган людей, которые живут в Югре и тех, кто когда-то побывал у нас: "Увидеть Югру – влюбиться в Россию", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора ХМАО Елены Шумаковой. Уточняется, что по итогам двух дней, в каждый из которых состоялось по три тура, шахматисты из Монголии обошли югорчан по количеству набранных очков. После завершения соревнований участники оставили свои автографы на памятной афише турнира и обменялись пожеланиями. "Игра началась!" – первый крупный международный турнир, который приняла Россия после вхождения в Азиатский шахматный союз. Презентация турнира состоялась 8 декабря на стенде Ханты-Мансийского автономного округа на Международной выставке-форуме "Россия". Гости приняли участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером, шахматном квизе, а также демонстрации документального фильма "Ханты-Мансийск – мировая столица шахмат". Как отметил после презентации соревнований представитель Федерации шахмат России Дмитрий Олейников, в Ханты-Мансийском автономном округе большая база для роста шахмат, поскольку регион стал одним из первых в стране, где начали вводить массовое шахматное образование. "Югра – столица мировых шахмат. Это действительно так, потому что Ханты-Мансийск проводит у себя и проводит на очень высоком уровне шахматные соревнования мирового уровня. Там проходила всемирная шахматная олимпиада 2010 года, там должна была проходить олимпиада 2022 года, но этого не случилось по независящим от нас обстоятельствам", - отметил Олейников.

https://ria.ru/20231211/vkusy-1915074978.html

https://ria.ru/20231206/kukhnya-1914207549.html

монголия

ханты-мансийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, ханты-мансийск, россия, югра