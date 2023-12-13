https://ria.ru/20231213/senator-1915655884.html

Сенатор США заблокировал ускоренное принятие оборонного бюджета

Сенатор США заблокировал ускоренное принятие оборонного бюджета - РИА Новости, 13.12.2023

Сенатор США заблокировал ускоренное принятие оборонного бюджета

Американский сенатор-демократ Майкл Беннет (штат Колорадо) заблокировал ускоренное рассмотрение проекта оборонного бюджета на 2024 год, рассчитывая выиграть... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:46

2023-12-13T23:46

2023-12-13T23:46

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Майкл Беннет (штат Колорадо) заблокировал ускоренное рассмотрение проекта оборонного бюджета на 2024 год, рассчитывая выиграть время для завершения межпартийных дискуссий по вопросам безопасности южной границы и, как следствие, вопросу о выделении нового финансирования для Украины, пишет в среду газета Politico. Как отмечается в материале издания, Беннет "обеспокоен фактом того, что конгресс вскоре может прервать работу на фоне приближающихся рождественских праздников, не завершив обсуждение вопросов границы". Республиканцы отказываются одобрять дополнительные бюджетные ассигнования для Украины, пока не будут ужесточены меры по обеспечению безопасности на американо-мексиканской границе. Без согласия абсолютно всех 100 сенаторов голосование по проекту оборонного бюджета на 2024 год состоится около полуночи. Беннет также рассматривает возможность затягивания процесса рассмотрения ряда других инициатив, если это потребуется. При этом, пишет Politico, конгрессмен дал понять, что не намерен блокировать процедуры утверждения тех или иных кандидатов на государственные посты, которые традиционно должны получить одобрение в Сенате. Сам Беннет в своем посте, опубликованном в среду в соцсети X, подчеркнул, что политический истеблишмент США "не может повернуться спиной к Украине в этот решающий момент". "Слишком многое поставлено на карту - ни Сенат, ни Палата представителей не могут позволить себе уйти на каникулы, не разрешив этот вопрос", - указал законодатель. Ранее республиканцы заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты Конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. До конца года при этом США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине.

https://ria.ru/20231213/zapad-1915655064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, колорадо, майкл беннет