https://ria.ru/20231213/sekrety-1915643285.html

СМИ узнали о предупреждении Зеленскому перед визитом в США

СМИ узнали о предупреждении Зеленскому перед визитом в США - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ узнали о предупреждении Зеленскому перед визитом в США

Советники Владимира Зеленского предупреждали, чтобы он не делился важной или секретной информацией с президентом США Джо Байденом во время визита в страну после РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T21:25

2023-12-13T21:25

2023-12-13T21:26

в мире

киев

украина

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Советники Владимира Зеленского предупреждали, чтобы он не делился важной или секретной информацией с президентом США Джо Байденом во время визита в страну после утечек материалов Пентагона, вызвавших сомнения в способности Вашингтона хранить секретные данные, сообщила в среду газета Washington Post со ссылкой на источники."Утечка также вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты. Эту обеспокоенность выразили ближайшие советники Зеленского в сентябре перед его поездкой в Вашингтон для обсуждения военных планов с Байденом", - пишет издание. По словам источника, Зеленскому советовали "не делиться чем-либо с Байденом, если он не хотел, чтобы оно оказалось на первой полосе Washington Post". Как отметил бывший высокопоставленный чиновник из минобороны США, хоть утечки секретных документов Пентагона по Украине и вызвали некую напряженность между Вашингтоном и Киевом, обмен разведданными при этом не прекратился. В начале апреля газета New York Times сообщала, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивался как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. В начале декабря Washington Post опубликовала редакционную статью о причинах провала летнего контрнаступления Киева. Газета среди прочего отметила, что Украина колебалась и откладывала начало наступления, когда в администрации Байдена призывали с середины апреля начать операции и назначали определенные даты.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

https://ria.ru/20231204/nastuplenie-1913694500.html

киев

украина

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, киев, украина, джо байден, владимир зеленский