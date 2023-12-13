https://ria.ru/20231213/sanktsii-1915653538.html

Песков заявил, что Россия отлично справляется с санкционным ударом

Песков заявил, что Россия отлично справляется с санкционным ударом - РИА Новости, 13.12.2023

Песков заявил, что Россия отлично справляется с санкционным ударом

Ни одна страна в отличие от России не справлялась с таким санкционным ударом, который был нанесен против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:23

2023-12-13T23:23

2023-12-13T23:23

россия

москва

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156156/65/1561566543_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_b6a01c5678f21e7907363dee77f0695c.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ни одна страна в отличие от России не справлялась с таким санкционным ударом, который был нанесен против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наше государство действительно амбициозно. И оно не только справилось с этим давлением, справилось с ударом беспрецедентных санкций. Здесь нужно напомнить, что ни одно государство мира за свою историю не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен нам", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".Он подчеркнул, что Россия не только выстояла, но и умудрилась с этого года перейти в траекторию роста."Это ли не эффективность государства? Во многом да. А то, что еще много задач стоит - это тоже да, и главное, что все готовы их дальше выполнять", - добавил Песков.

https://ria.ru/20231213/razvitie-1915653415.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, дмитрий песков