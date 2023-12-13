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Песков заявил, что Россия отлично справляется с санкционным ударом
Песков заявил, что Россия отлично справляется с санкционным ударом - РИА Новости, 13.12.2023
Песков заявил, что Россия отлично справляется с санкционным ударом
Ни одна страна в отличие от России не справлялась с таким санкционным ударом, который был нанесен против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:23
2023-12-13T23:23
2023-12-13T23:23
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ни одна страна в отличие от России не справлялась с таким санкционным ударом, который был нанесен против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наше государство действительно амбициозно. И оно не только справилось с этим давлением, справилось с ударом беспрецедентных санкций. Здесь нужно напомнить, что ни одно государство мира за свою историю не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен нам", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".Он подчеркнул, что Россия не только выстояла, но и умудрилась с этого года перейти в траекторию роста."Это ли не эффективность государства? Во многом да. А то, что еще много задач стоит - это тоже да, и главное, что все готовы их дальше выполнять", - добавил Песков.
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россия, москва, дмитрий песков
Россия, Москва, Дмитрий Песков
Песков заявил, что Россия отлично справляется с санкционным ударом
Песков: ни одна страна так не справлялась с санкционным ударом, как Россия