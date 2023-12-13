https://ria.ru/20231213/sanktsii-1915644582.html

Австрия хочет провести проверку нового пакета санкций против России

Австрия хочет провести проверку нового пакета санкций против России - РИА Новости, 13.12.2023

Австрия хочет провести проверку нового пакета санкций против России

Вена хочет провести тщательную проверку нового пакета антироссийских санкций перед его принятием, об этом сообщает информагентство APA со ссылкой на официальных РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T21:49

2023-12-13T21:49

2023-12-13T21:49

в мире

австрия

евросоюз

россия

вена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101878/94/1018789418_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_90b7fdd3a7770a624fe3f75ec38062ee.jpg

ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Вена хочет провести тщательную проверку нового пакета антироссийских санкций перед его принятием, об этом сообщает информагентство APA со ссылкой на официальных представителей ЕС. Отмечается, что Евросоюз завершает работу над 12-м пакетом санкций против России, однако во вторник вечером послы стран ЕС не смогли согласовать общую позицию из-за Австрии. "Австрия не блокирует пакет санкций, она зарегистрировала "оговорку о тщательном рассмотрении". Это означает, что перед одобрением министерство иностранных дел и федеральная канцелярия проведут юридическую проверку", - приводит данные APA австрийская газета Kurier.

https://ria.ru/20231213/ekonomika-1915582687.html

австрия

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, евросоюз, россия, вена