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Австрия хочет провести проверку нового пакета санкций против России - РИА Новости, 13.12.2023
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21:49 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sanktsii-1915644582.html
Австрия хочет провести проверку нового пакета санкций против России
Австрия хочет провести проверку нового пакета санкций против России - РИА Новости, 13.12.2023
Австрия хочет провести проверку нового пакета санкций против России
Вена хочет провести тщательную проверку нового пакета антироссийских санкций перед его принятием, об этом сообщает информагентство APA со ссылкой на официальных РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T21:49
2023-12-13T21:49
в мире
австрия
евросоюз
россия
вена
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Вена хочет провести тщательную проверку нового пакета антироссийских санкций перед его принятием, об этом сообщает информагентство APA со ссылкой на официальных представителей ЕС. Отмечается, что Евросоюз завершает работу над 12-м пакетом санкций против России, однако во вторник вечером послы стран ЕС не смогли согласовать общую позицию из-за Австрии. "Австрия не блокирует пакет санкций, она зарегистрировала "оговорку о тщательном рассмотрении". Это означает, что перед одобрением министерство иностранных дел и федеральная канцелярия проведут юридическую проверку", - приводит данные APA австрийская газета Kurier.
https://ria.ru/20231213/ekonomika-1915582687.html
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в мире, австрия, евросоюз, россия, вена
В мире, Австрия, Евросоюз, Россия, Вена
Австрия хочет провести проверку нового пакета санкций против России

Австрия хочет провести юридическую проверку нового пакета санкций против России

© Fotolia / jorisvoВенская ратуша. Австрия
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Fotolia / jorisvo
Венская ратуша. Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Вена хочет провести тщательную проверку нового пакета антироссийских санкций перед его принятием, об этом сообщает информагентство APA со ссылкой на официальных представителей ЕС.
Отмечается, что Евросоюз завершает работу над 12-м пакетом санкций против России, однако во вторник вечером послы стран ЕС не смогли согласовать общую позицию из-за Австрии.
«
"Австрия не блокирует пакет санкций, она зарегистрировала "оговорку о тщательном рассмотрении". Это означает, что перед одобрением министерство иностранных дел и федеральная канцелярия проведут юридическую проверку", - приводит данные APA австрийская газета Kurier.
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