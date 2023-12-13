https://ria.ru/20231213/sanktsii-1915473706.html
В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов
В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов - РИА Новости, 13.12.2023
В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов
Запад может попытаться дискредитировать избирательную систему РФ в период президентской кампании с непризнанием выборов, при этом может использоваться все,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:03
2023-12-13T11:03
2023-12-13T12:44
политика
россия
совет федерации рф
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034261_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_301422913881b1095f544e0f38b4bed5.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Запад может попытаться дискредитировать избирательную систему РФ в период президентской кампании с непризнанием выборов, при этом может использоваться все, включая фальсификации, кибератаки, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.Документ опубликован на сайте палаты. Выборы президента РФ состоятся в марте 2024 года."Проведенный комиссией анализ позволил выделить целый ряд потенциально возможных направлений попыток вмешательства в наши суверенные дела в период с декабря 2023 по весну 2024 года. Среди них наибольшую озабоченность вызывают такие деструктивные и заведомо противозаконные действия, как: дискредитация российской избирательной системы как таковой с последующим "непризнанием итогов выборов" от имени неких международных структур (аффилированных с США, НАТО, ЕС, G-7), провашингтонских СМИ, социальных сетей и другое", - говорится в документе.Кроме того, возможно ужесточение "так называемого санкционного нажима, затрагивающего максимально возможное число граждан России, для провокаций протестных настроений в стране, включая преследование отдельных лиц через механизмы Международного уголовного суда и подобных ему квазиправовых структур", подчеркивают сенаторы.Также возможны попытки прямого вмешательства в ход выборов – "фальсификации, дезинформации, кибератаки, подрывные манипуляции через социальные сети, злонамеренное использование возможностей аккредитованных в РФ дипломатов и дипломатических миссий недружественных государств, активизация подрывной деятельности иностранных агентов и подобных им лиц как в самой России, так и за её пределами, затруднение проведения голосования на зарубежных участках", говорится в докладе.Среди потенциальных угроз сенаторы отмечают возможность создания "дополнительной напряжённости с использованием территорий сопредельных с Россией государств, путём целенаправленного внешнего воздействия на их органы власти и институты гражданского общества, проведение действий террористического характера для запугивания населения (особенно в новых субъектах РФ)"."Обращает на себя внимание не только интенсивность работы по дискредитации выборов, но и расширение направленности такой деятельности. Основными направлениями подобных атак традиционно являлись избирательные процедуры, прежде всего дистанционное электронное голосование, многодневное голосование, а также работа организаторов выборов. В 2023 году добавились попытки навязать нашим гражданам идею бессмысленности голосования – его предопределенности из-за якобы тотального применения "административного ресурса" и отсутствия политической конкуренции", - говорится в документе.Кроме того, по сравнению с предшествующим периодом заметно изменилась стилистика информационных атак, выросло количество совершенно голословных заявлений, отмечают сенаторы."При этом их инициаторы и авторы не затрудняли себя даже фабрикацией доказательств, просто навешивали ярлыки. В давлении на организаторов выборов активно использовались инструменты, популярные на Западе: культура отмены, моральный террор и сетевой буллинг", - подчеркивается в докладе.
https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html
https://ria.ru/20231207/vybory-1914283400.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034261_660:508:2713:2048_1920x0_80_0_0_dc5ade8a75bb58406fe9d558f3392a32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов
Комиссия Совфеда не исключила, что Запад ужесточит санкции во время выборов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Запад может попытаться дискредитировать избирательную систему РФ в период президентской кампании с непризнанием выборов, при этом может использоваться все, включая фальсификации, кибератаки, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.
Документ опубликован на сайте палаты. Выборы президента РФ состоятся в марте 2024 года.
Европе не стоило говорить о "русских танках под Берлином"
"Проведенный комиссией анализ позволил выделить целый ряд потенциально возможных направлений попыток вмешательства в наши суверенные дела в период с декабря 2023 по весну 2024 года. Среди них наибольшую озабоченность вызывают такие деструктивные и заведомо противозаконные действия, как: дискредитация российской избирательной системы как таковой с последующим "непризнанием итогов выборов" от имени неких международных структур (аффилированных с США
, НАТО
, ЕС
, G-7), провашингтонских СМИ, социальных сетей и другое", - говорится в документе.
Кроме того, возможно ужесточение "так называемого санкционного нажима, затрагивающего максимально возможное число граждан России, для провокаций протестных настроений в стране, включая преследование отдельных лиц через механизмы Международного уголовного суда
и подобных ему квазиправовых структур", подчеркивают сенаторы.
Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году
Также возможны попытки прямого вмешательства в ход выборов – "фальсификации, дезинформации, кибератаки, подрывные манипуляции через социальные сети, злонамеренное использование возможностей аккредитованных в РФ дипломатов и дипломатических миссий недружественных государств, активизация подрывной деятельности иностранных агентов и подобных им лиц как в самой России, так и за её пределами, затруднение проведения голосования на зарубежных участках", говорится в докладе.
Среди потенциальных угроз сенаторы отмечают возможность создания "дополнительной напряжённости с использованием территорий сопредельных с Россией государств, путём целенаправленного внешнего воздействия на их органы власти и институты гражданского общества, проведение действий террористического характера для запугивания населения (особенно в новых субъектах РФ)".
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
"Обращает на себя внимание не только интенсивность работы по дискредитации выборов, но и расширение направленности такой деятельности. Основными направлениями подобных атак традиционно являлись избирательные процедуры, прежде всего дистанционное электронное голосование, многодневное голосование, а также работа организаторов выборов. В 2023 году добавились попытки навязать нашим гражданам идею бессмысленности голосования – его предопределенности из-за якобы тотального применения "административного ресурса" и отсутствия политической конкуренции", - говорится в документе.
Кроме того, по сравнению с предшествующим периодом заметно изменилась стилистика информационных атак, выросло количество совершенно голословных заявлений, отмечают сенаторы.
"При этом их инициаторы и авторы не затрудняли себя даже фабрикацией доказательств, просто навешивали ярлыки. В давлении на организаторов выборов активно использовались инструменты, популярные на Западе: культура отмены, моральный террор и сетевой буллинг", - подчеркивается в докладе.
Путин снова обратится к главному источнику своей силы