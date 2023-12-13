Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 13.12.2023 (обновлено: 12:44 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/sanktsii-1915473706.html
В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов
В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов - РИА Новости, 13.12.2023
В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов
Запад может попытаться дискредитировать избирательную систему РФ в период президентской кампании с непризнанием выборов, при этом может использоваться все,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:03
2023-12-13T12:44
политика
россия
совет федерации рф
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034261_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_301422913881b1095f544e0f38b4bed5.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Запад может попытаться дискредитировать избирательную систему РФ в период президентской кампании с непризнанием выборов, при этом может использоваться все, включая фальсификации, кибератаки, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.Документ опубликован на сайте палаты. Выборы президента РФ состоятся в марте 2024 года."Проведенный комиссией анализ позволил выделить целый ряд потенциально возможных направлений попыток вмешательства в наши суверенные дела в период с декабря 2023 по весну 2024 года. Среди них наибольшую озабоченность вызывают такие деструктивные и заведомо противозаконные действия, как: дискредитация российской избирательной системы как таковой с последующим "непризнанием итогов выборов" от имени неких международных структур (аффилированных с США, НАТО, ЕС, G-7), провашингтонских СМИ, социальных сетей и другое", - говорится в документе.Кроме того, возможно ужесточение "так называемого санкционного нажима, затрагивающего максимально возможное число граждан России, для провокаций протестных настроений в стране, включая преследование отдельных лиц через механизмы Международного уголовного суда и подобных ему квазиправовых структур", подчеркивают сенаторы.Также возможны попытки прямого вмешательства в ход выборов – "фальсификации, дезинформации, кибератаки, подрывные манипуляции через социальные сети, злонамеренное использование возможностей аккредитованных в РФ дипломатов и дипломатических миссий недружественных государств, активизация подрывной деятельности иностранных агентов и подобных им лиц как в самой России, так и за её пределами, затруднение проведения голосования на зарубежных участках", говорится в докладе.Среди потенциальных угроз сенаторы отмечают возможность создания "дополнительной напряжённости с использованием территорий сопредельных с Россией государств, путём целенаправленного внешнего воздействия на их органы власти и институты гражданского общества, проведение действий террористического характера для запугивания населения (особенно в новых субъектах РФ)"."Обращает на себя внимание не только интенсивность работы по дискредитации выборов, но и расширение направленности такой деятельности. Основными направлениями подобных атак традиционно являлись избирательные процедуры, прежде всего дистанционное электронное голосование, многодневное голосование, а также работа организаторов выборов. В 2023 году добавились попытки навязать нашим гражданам идею бессмысленности голосования – его предопределенности из-за якобы тотального применения "административного ресурса" и отсутствия политической конкуренции", - говорится в документе.Кроме того, по сравнению с предшествующим периодом заметно изменилась стилистика информационных атак, выросло количество совершенно голословных заявлений, отмечают сенаторы."При этом их инициаторы и авторы не затрудняли себя даже фабрикацией доказательств, просто навешивали ярлыки. В давлении на организаторов выборов активно использовались инструменты, популярные на Западе: культура отмены, моральный террор и сетевой буллинг", - подчеркивается в докладе.
https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html
https://ria.ru/20231207/vybory-1914283400.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034261_660:508:2713:2048_1920x0_80_0_0_dc5ade8a75bb58406fe9d558f3392a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов

Комиссия Совфеда не исключила, что Запад ужесточит санкции во время выборов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Запад может попытаться дискредитировать избирательную систему РФ в период президентской кампании с непризнанием выборов, при этом может использоваться все, включая фальсификации, кибератаки, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.
Документ опубликован на сайте палаты. Выборы президента РФ состоятся в марте 2024 года.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Европе не стоило говорить о "русских танках под Берлином"
Вчера, 08:00
"Проведенный комиссией анализ позволил выделить целый ряд потенциально возможных направлений попыток вмешательства в наши суверенные дела в период с декабря 2023 по весну 2024 года. Среди них наибольшую озабоченность вызывают такие деструктивные и заведомо противозаконные действия, как: дискредитация российской избирательной системы как таковой с последующим "непризнанием итогов выборов" от имени неких международных структур (аффилированных с США, НАТО, ЕС, G-7), провашингтонских СМИ, социальных сетей и другое", - говорится в документе.
Кроме того, возможно ужесточение "так называемого санкционного нажима, затрагивающего максимально возможное число граждан России, для провокаций протестных настроений в стране, включая преследование отдельных лиц через механизмы Международного уголовного суда и подобных ему квазиправовых структур", подчеркивают сенаторы.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году
7 декабря, 10:30
Также возможны попытки прямого вмешательства в ход выборов – "фальсификации, дезинформации, кибератаки, подрывные манипуляции через социальные сети, злонамеренное использование возможностей аккредитованных в РФ дипломатов и дипломатических миссий недружественных государств, активизация подрывной деятельности иностранных агентов и подобных им лиц как в самой России, так и за её пределами, затруднение проведения голосования на зарубежных участках", говорится в докладе.
Среди потенциальных угроз сенаторы отмечают возможность создания "дополнительной напряжённости с использованием территорий сопредельных с Россией государств, путём целенаправленного внешнего воздействия на их органы власти и институты гражданского общества, проведение действий террористического характера для запугивания населения (особенно в новых субъектах РФ)".
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
25 ноября, 08:00
"Обращает на себя внимание не только интенсивность работы по дискредитации выборов, но и расширение направленности такой деятельности. Основными направлениями подобных атак традиционно являлись избирательные процедуры, прежде всего дистанционное электронное голосование, многодневное голосование, а также работа организаторов выборов. В 2023 году добавились попытки навязать нашим гражданам идею бессмысленности голосования – его предопределенности из-за якобы тотального применения "административного ресурса" и отсутствия политической конкуренции", - говорится в документе.
Кроме того, по сравнению с предшествующим периодом заметно изменилась стилистика информационных атак, выросло количество совершенно голословных заявлений, отмечают сенаторы.
"При этом их инициаторы и авторы не затрудняли себя даже фабрикацией доказательств, просто навешивали ярлыки. В давлении на организаторов выборов активно использовались инструменты, популярные на Западе: культура отмены, моральный террор и сетевой буллинг", - подчеркивается в докладе.
Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Путин снова обратится к главному источнику своей силы
8 декабря, 17:29
 
ПолитикаРоссияСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала