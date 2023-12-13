https://ria.ru/20231213/sanktsii-1915473706.html

В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов

В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов - РИА Новости, 13.12.2023

В Совфеде не исключили, что Запад ужесточит санкции во время выборов

Запад может попытаться дискредитировать избирательную систему РФ в период президентской кампании с непризнанием выборов, при этом может использоваться все,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:03

2023-12-13T11:03

2023-12-13T12:44

политика

россия

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Запад может попытаться дискредитировать избирательную систему РФ в период президентской кампании с непризнанием выборов, при этом может использоваться все, включая фальсификации, кибератаки, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.Документ опубликован на сайте палаты. Выборы президента РФ состоятся в марте 2024 года."Проведенный комиссией анализ позволил выделить целый ряд потенциально возможных направлений попыток вмешательства в наши суверенные дела в период с декабря 2023 по весну 2024 года. Среди них наибольшую озабоченность вызывают такие деструктивные и заведомо противозаконные действия, как: дискредитация российской избирательной системы как таковой с последующим "непризнанием итогов выборов" от имени неких международных структур (аффилированных с США, НАТО, ЕС, G-7), провашингтонских СМИ, социальных сетей и другое", - говорится в документе.Кроме того, возможно ужесточение "так называемого санкционного нажима, затрагивающего максимально возможное число граждан России, для провокаций протестных настроений в стране, включая преследование отдельных лиц через механизмы Международного уголовного суда и подобных ему квазиправовых структур", подчеркивают сенаторы.Также возможны попытки прямого вмешательства в ход выборов – "фальсификации, дезинформации, кибератаки, подрывные манипуляции через социальные сети, злонамеренное использование возможностей аккредитованных в РФ дипломатов и дипломатических миссий недружественных государств, активизация подрывной деятельности иностранных агентов и подобных им лиц как в самой России, так и за её пределами, затруднение проведения голосования на зарубежных участках", говорится в докладе.Среди потенциальных угроз сенаторы отмечают возможность создания "дополнительной напряжённости с использованием территорий сопредельных с Россией государств, путём целенаправленного внешнего воздействия на их органы власти и институты гражданского общества, проведение действий террористического характера для запугивания населения (особенно в новых субъектах РФ)"."Обращает на себя внимание не только интенсивность работы по дискредитации выборов, но и расширение направленности такой деятельности. Основными направлениями подобных атак традиционно являлись избирательные процедуры, прежде всего дистанционное электронное голосование, многодневное голосование, а также работа организаторов выборов. В 2023 году добавились попытки навязать нашим гражданам идею бессмысленности голосования – его предопределенности из-за якобы тотального применения "административного ресурса" и отсутствия политической конкуренции", - говорится в документе.Кроме того, по сравнению с предшествующим периодом заметно изменилась стилистика информационных атак, выросло количество совершенно голословных заявлений, отмечают сенаторы."При этом их инициаторы и авторы не затрудняли себя даже фабрикацией доказательств, просто навешивали ярлыки. В давлении на организаторов выборов активно использовались инструменты, популярные на Западе: культура отмены, моральный террор и сетевой буллинг", - подчеркивается в докладе.

https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html

https://ria.ru/20231207/vybory-1914283400.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, санкции в отношении россии