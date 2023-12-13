https://ria.ru/20231213/samozaryadka-1915433856.html

В России создадут новую снайперскую винтовку

В России создадут новую снайперскую винтовку - РИА Новости, 13.12.2023

В России создадут новую снайперскую винтовку

Новая облегченная снайперская и штурмовая винтовка в сменных калибрах 308 win (7,62 х 51), которая сможет работать также в режиме автоматического огня,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T03:07

2023-12-13T03:07

2023-12-13T03:07

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

владислав лобаев

lobaev arms

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новая облегченная снайперская и штурмовая винтовка в сменных калибрах 308 win (7,62 х 51), которая сможет работать также в режиме автоматического огня, создаётся в России на смену LAR-10 "Счётчик", первые опытные образцы будут готовы в феврале-марте 2024 года, сообщил РИА Новости основатель предприятия-разработчика данного оружия - Lobaev Arms Владислав Лобаев. "Сегодня мы ведём разработку новой самозарядной винтовки на смену "Смершу" и "Счётчику". Принципиальное отличие от вышеупомянутых винтовок заключается в том, что винтовка калибра 308 win (7,62 х 51) будет в массогабаритных характеристиках автомата. Это будет лёгкая винтовка весом 3,6 килограмма, то есть на килограмм легче, чем "Счётчик" и зарубежные винтовки данного калибра", - сказал он. Другой принципиальной особенностью данного оружия станет возможность устанавливать сменные личинки, благодаря которым она сможет работать как автомат и снайперская винтовка. "На этот раз производство всех деталей будет на базе Lobaev Arms, чем будет обеспечиваться более полный контроль над качеством. "Техника" будет также заменена на более надёжную – автоматика с газовым поршнем по аналогии с HK 417 и FN, но, опять же, наша винтовка будет на килограмм легче зарубежных аналогов с сохранением необходимых показателей кучности стрельбы", - рассказал Лобаев. Говоря о сроках создания этой винтовки, собеседник агентства отметил, что ожидаемый выпуск первых партий для опытной эксплуатации запланирован на февраль-март 2024 года. В ноябре источник РИА Новости сообщал о планах опробовать новую снайперскую винтовку производства Lobaev Arms LАR-10 "Счетчик" под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр как на военных полигонах, так и в условиях спецоперации. Другой источник агентства в январе рассказал, что уже началось изготовление этих винтовок для нужд ВС РФ.

https://ria.ru/20231207/dron-1914481900.html

https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html

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безопасность, технологии, россия, владислав лобаев, lobaev arms