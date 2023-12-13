https://ria.ru/20231213/samozanyatye-1915442284.html
ТПП: число самозанятых в России увеличится до десяти миллионов
ТПП: число самозанятых в России увеличится до десяти миллионов - РИА Новости, 13.12.2023
ТПП: число самозанятых в России увеличится до десяти миллионов
Количество самозанятых граждан вырастет в России в первом квартале 2024 года до 10 миллионов, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП)... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T07:27
2023-12-13T07:27
2023-12-13T07:27
экономика
россия
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Количество самозанятых граждан вырастет в России в первом квартале 2024 года до 10 миллионов, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. "Сейчас в стране зарегистрировано более 9 миллионов самозанятых, которые заработали уже 2,9 триллиона рублей. С учетом набранной динамики регистраций можно говорить, что их число вырастет до 10 миллионов уже в первом квартале будущего года", – сказал он. По его словам, основные направления деятельности самозанятых - это услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, сфера красоты, доставка товаров и аренда квартир. "Примечательно, что увеличивается число молодых самозанятых, о чем свидетельствуют данные Минэкономразвития. Так, более половины самозанятых (53%) - младше 35 лет, 23% из них - младше 25 лет. При этом процент предпринимателей до 25 лет увеличивается из года в год", - добавил глава ТПП РФ. При этом, Катырин заметил, что рост и проникновение самозанятых во многие сферы деятельности, конечно, является положительным трендом, но, "по информации, поступающей в ТПП РФ из регионов, отток кадров из штатных трудоустроенных работников в самозанятые идет постоянно, особенно это характерно для индустрии красоты и сферы производства кондитерских изделий, выпечки и кулинарии". "Все дело в том, что для самозанятых предусмотрены лучшие условия, чем у микробизнеса. Например, у них нет проверок, отчетности, обязанности платить страховые взносы и так далее. Микробизнес по сути оказывается в дискриминационных условиях. Нужно это менять: распространить на микропредприятия условия, созданные для самозанятых. Сейчас находимся в дискуссии с экономическим блоком правительства по данному вопросу", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231213/mrot-1915434391.html
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экономика, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ТПП: число самозанятых в России увеличится до десяти миллионов
ТПП: число самозанятых в России увеличится в первом квартале до 10 миллионов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Количество самозанятых граждан вырастет в России в первом квартале 2024 года до 10 миллионов, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
"Сейчас в стране зарегистрировано более 9 миллионов самозанятых, которые заработали уже 2,9 триллиона рублей. С учетом набранной динамики регистраций можно говорить, что их число вырастет до 10 миллионов уже в первом квартале будущего года", – сказал он.
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По его словам, основные направления деятельности самозанятых - это услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, сфера красоты, доставка товаров и аренда квартир.
"Примечательно, что увеличивается число молодых самозанятых, о чем свидетельствуют данные Минэкономразвития
. Так, более половины самозанятых (53%) - младше 35 лет, 23% из них - младше 25 лет. При этом процент предпринимателей до 25 лет увеличивается из года в год", - добавил глава ТПП РФ.
При этом, Катырин заметил, что рост и проникновение самозанятых во многие сферы деятельности, конечно, является положительным трендом, но, "по информации, поступающей в ТПП РФ из регионов, отток кадров из штатных трудоустроенных работников в самозанятые идет постоянно, особенно это характерно для индустрии красоты и сферы производства кондитерских изделий, выпечки и кулинарии".
"Все дело в том, что для самозанятых предусмотрены лучшие условия, чем у микробизнеса. Например, у них нет проверок, отчетности, обязанности платить страховые взносы и так далее. Микробизнес по сути оказывается в дискриминационных условиях. Нужно это менять: распространить на микропредприятия условия, созданные для самозанятых. Сейчас находимся в дискуссии с экономическим блоком правительства по данному вопросу", - заключил собеседник агентства.
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