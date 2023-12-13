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Салливан посетит Ближний Восток для переговоров, заявил Байден - РИА Новости, 13.12.2023
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01:36 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sallivan-1915428893.html
Салливан посетит Ближний Восток для переговоров, заявил Байден
Салливан посетит Ближний Восток для переговоров, заявил Байден - РИА Новости, 13.12.2023
Салливан посетит Ближний Восток для переговоров, заявил Байден
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на этой неделе посетит Ближний Восток для обсуждения с военными Израиля ситуации вокруг Газы, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T01:36
2023-12-13T01:36
в мире
сша
израиль
ближний восток
джейк салливан
джо байден
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на этой неделе посетит Ближний Восток для обсуждения с военными Израиля ситуации вокруг Газы, сообщил на пресс-конференции во вторник президент США Джо Байден. "Советник по национальной безопасности Салливан на этой неделе посетит регион, где встретится с военным руководством Израиля", - сказал президент США. Во вторник оборонное ведомство США также анонсировало, что глава Пентагона Ллойд Остин посетит Ближний Восток для встречи с лидерами Бахрейна, Катара и Израиля. В понедельник газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника писала, что Салливан на неделе посетит Израиль. По данным издания, в ходе визита он будет убеждать израильскую сторону увеличить количество пропускаемой в сектор Газа гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html
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сша
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в мире, сша, израиль, ближний восток, джейк салливан, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Джейк Салливан, Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Салливан посетит Ближний Восток для переговоров, заявил Байден

Байден: Салливан посетит Ближний Восток для переговоров с военными Израиля

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на этой неделе посетит Ближний Восток для обсуждения с военными Израиля ситуации вокруг Газы, сообщил на пресс-конференции во вторник президент США Джо Байден.
"Советник по национальной безопасности Салливан на этой неделе посетит регион, где встретится с военным руководством Израиля", - сказал президент США.
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Во вторник оборонное ведомство США также анонсировало, что глава Пентагона Ллойд Остин посетит Ближний Восток для встречи с лидерами Бахрейна, Катара и Израиля.
В понедельник газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника писала, что Салливан на неделе посетит Израиль. По данным издания, в ходе визита он будет убеждать израильскую сторону увеличить количество пропускаемой в сектор Газа гуманитарной помощи.
Результаты голосования во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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В миреСШАИзраильБлижний ВостокДжейк СалливанДжо БайденЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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