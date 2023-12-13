https://ria.ru/20231213/sallivan-1915428893.html

Салливан посетит Ближний Восток для переговоров, заявил Байден

Салливан посетит Ближний Восток для переговоров, заявил Байден - РИА Новости, 13.12.2023

Салливан посетит Ближний Восток для переговоров, заявил Байден

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на этой неделе посетит Ближний Восток для обсуждения с военными Израиля ситуации вокруг Газы, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T01:36

2023-12-13T01:36

2023-12-13T01:36

в мире

сша

израиль

ближний восток

джейк салливан

джо байден

ллойд остин

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78b7649abee88530991f68d81c5271b6.jpg

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на этой неделе посетит Ближний Восток для обсуждения с военными Израиля ситуации вокруг Газы, сообщил на пресс-конференции во вторник президент США Джо Байден. "Советник по национальной безопасности Салливан на этой неделе посетит регион, где встретится с военным руководством Израиля", - сказал президент США. Во вторник оборонное ведомство США также анонсировало, что глава Пентагона Ллойд Остин посетит Ближний Восток для встречи с лидерами Бахрейна, Катара и Израиля. В понедельник газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника писала, что Салливан на неделе посетит Израиль. По данным издания, в ходе визита он будет убеждать израильскую сторону увеличить количество пропускаемой в сектор Газа гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html

https://ria.ru/20231213/gaza-1915425356.html

сша

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, ближний восток, джейк салливан, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша