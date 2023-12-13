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Русофобия в Швейцарии ослабевает, заявил российский посол - РИА Новости, 13.12.2023
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15:03 13.12.2023 (обновлено: 15:13 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/rusofobiya-1915541777.html
Русофобия в Швейцарии ослабевает, заявил российский посол
Русофобия в Швейцарии ослабевает, заявил российский посол - РИА Новости, 13.12.2023
Русофобия в Швейцарии ослабевает, заявил российский посол
Антироссийские настроения в Швейцарии ослабевают, взгляд на конфликт на Украине и конфронтацию между Россией и Западом становится все более трезвым, заявил в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:03
2023-12-13T15:13
в мире
швейцария
россия
берн (кантон)
украина
сергей гармонин
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ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Антироссийские настроения в Швейцарии ослабевают, взгляд на конфликт на Украине и конфронтацию между Россией и Западом становится все более трезвым, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин."Что касается антироссийских настроений, они ярко проявились в прошлом году. Однако сейчас я вижу, что они постепенно затухают. Швейцарский обыватель начинает уставать от Украины и проблем, связанных с беженцами. Мы внимательно отслеживаем не только публикации в местных СМИ, которые нередко носят заказной антироссийский характер, но и комментарии простых швейцарцев. Люди все чаще трезво смотрят на украинский конфликт и противостояние России с коллективным Западом", - сказал он.Однако дипломат добавил, что Швейцарские власти не предприняли ни профилактические меры в виде установления охраны, ни реальные усилия по розыску и наказанию неизвестных злоумышленников в отношении памятников РФ.В 2022 и в 2023 году неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.
https://ria.ru/20231201/shveytsariya-1913223914.html
швейцария
россия
берн (кантон)
украина
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в мире, швейцария, россия, берн (кантон), украина, сергей гармонин
В мире, Швейцария, Россия, Берн (кантон), Украина, Сергей Гармонин
Русофобия в Швейцарии ослабевает, заявил российский посол

Посол: русофобия в Швейцарии ослабевает, меняются взгляды на конфликт на Украине

© РИА Новости / Андрей Бабушкин | Перейти в медиабанкЧасовая башня в Берне
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
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Часовая башня в Берне. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Антироссийские настроения в Швейцарии ослабевают, взгляд на конфликт на Украине и конфронтацию между Россией и Западом становится все более трезвым, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
«
"Что касается антироссийских настроений, они ярко проявились в прошлом году. Однако сейчас я вижу, что они постепенно затухают. Швейцарский обыватель начинает уставать от Украины и проблем, связанных с беженцами. Мы внимательно отслеживаем не только публикации в местных СМИ, которые нередко носят заказной антироссийский характер, но и комментарии простых швейцарцев. Люди все чаще трезво смотрят на украинский конфликт и противостояние России с коллективным Западом", - сказал он.
Однако дипломат добавил, что Швейцарские власти не предприняли ни профилактические меры в виде установления охраны, ни реальные усилия по розыску и наказанию неизвестных злоумышленников в отношении памятников РФ.
В 2022 и в 2023 году неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.
Берн - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Швейцария заблокировала около 8,8 миллиарда долларов российских активов
1 декабря, 16:34
 
В миреШвейцарияРоссияБерн (кантон)УкраинаСергей Гармонин
 
 
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