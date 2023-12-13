https://ria.ru/20231213/rusofobiya-1915541777.html

Русофобия в Швейцарии ослабевает, заявил российский посол

Русофобия в Швейцарии ослабевает, заявил российский посол - РИА Новости, 13.12.2023

Русофобия в Швейцарии ослабевает, заявил российский посол

Антироссийские настроения в Швейцарии ослабевают, взгляд на конфликт на Украине и конфронтацию между Россией и Западом становится все более трезвым, заявил в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:03

2023-12-13T15:03

2023-12-13T15:13

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россия

берн (кантон)

украина

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ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Антироссийские настроения в Швейцарии ослабевают, взгляд на конфликт на Украине и конфронтацию между Россией и Западом становится все более трезвым, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин."Что касается антироссийских настроений, они ярко проявились в прошлом году. Однако сейчас я вижу, что они постепенно затухают. Швейцарский обыватель начинает уставать от Украины и проблем, связанных с беженцами. Мы внимательно отслеживаем не только публикации в местных СМИ, которые нередко носят заказной антироссийский характер, но и комментарии простых швейцарцев. Люди все чаще трезво смотрят на украинский конфликт и противостояние России с коллективным Западом", - сказал он.Однако дипломат добавил, что Швейцарские власти не предприняли ни профилактические меры в виде установления охраны, ни реальные усилия по розыску и наказанию неизвестных злоумышленников в отношении памятников РФ.В 2022 и в 2023 году неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.

https://ria.ru/20231201/shveytsariya-1913223914.html

швейцария

россия

берн (кантон)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, россия, берн (кантон), украина, сергей гармонин