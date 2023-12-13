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Родившие первенца архангелогородки 18-25 лет получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
13:46 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/rozhenitsy-1915518550.html
Родившие первенца архангелогородки 18-25 лет получат по 50 тысяч рублей
Родившие первенца архангелогородки 18-25 лет получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2023
Родившие первенца архангелогородки 18-25 лет получат по 50 тысяч рублей
Депутаты Архангельского областного собрания приняли изменения в закон о соцподдержке семей, которые увеличивают до 50 тысяч рублей выплату женщинам, родившим... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:46
2023-12-13T13:46
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли изменения в закон о соцподдержке семей, которые увеличивают до 50 тысяч рублей выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, сообщила пресс-служба собрания. "С 1 января 2024 года предлагается исключить критерий нуждаемости из перечня условий предоставления единовременной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, а также повысить размер выплаты с 35 тысяч до 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что это решение позволит увеличить число получательниц меры поддержки – по предварительным оценкам, на выплату смогут рассчитывать порядка 800 молодых северянок. Необходимые изменения в закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" в среду приняли депутаты Архангельского областного собрания. Документ внесен губернатором Александром Цыбульским в порядке законодательной необходимости и рассмотрен сразу в двух чтениях. "Для нас важно помочь женщинам не откладывать рождение первого ребенка на более поздний срок, чтобы родить впоследствии второго, третьего детей. Для мам с небольшими доходами с учетом уже существующих выплат, возможно, это станет дополнительным стимулом для принятия такого решения", – сказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Во втором чтении на сессии также принят законопроект, изменяющий подход к использованию денежной выплаты, получаемой взамен предоставления земельного участка, – ее можно будет направить не только на покупку жилья, но и на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Ещё один законопроект, принятый в двух чтениях, совершенствует механизм предоставления налоговой льготы по транспортному налогу многодетным семьям. Предусмотрено, что семьи будут получать льготу в беззаявительном порядке. Спикер регионального парламента отметила, что в новом созыве уже принят ряд законов, направленных на поддержку семей с детьми. "2024 год объявлен президентом Годом семьи. Это решение нас ко многому обязывает. Поэтому мы будем искать дополнительные возможности, чтобы поддерживать наши семьи", – сказала Прокопьева.
https://ria.ru/20231211/port-1915192167.html
https://ria.ru/20231211/investitsii-1915191361.html
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архангельская область, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский

Родившие первенца архангелогородки 18-25 лет получат по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли изменения в закон о соцподдержке семей, которые увеличивают до 50 тысяч рублей выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, сообщила пресс-служба собрания.
"С 1 января 2024 года предлагается исключить критерий нуждаемости из перечня условий предоставления единовременной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, а также повысить размер выплаты с 35 тысяч до 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что это решение позволит увеличить число получательниц меры поддержки – по предварительным оценкам, на выплату смогут рассчитывать порядка 800 молодых северянок.
Необходимые изменения в закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" в среду приняли депутаты Архангельского областного собрания. Документ внесен губернатором Александром Цыбульским в порядке законодательной необходимости и рассмотрен сразу в двух чтениях.
"Для нас важно помочь женщинам не откладывать рождение первого ребенка на более поздний срок, чтобы родить впоследствии второго, третьего детей. Для мам с небольшими доходами с учетом уже существующих выплат, возможно, это станет дополнительным стимулом для принятия такого решения", – сказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
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Во втором чтении на сессии также принят законопроект, изменяющий подход к использованию денежной выплаты, получаемой взамен предоставления земельного участка, – ее можно будет направить не только на покупку жилья, но и на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Ещё один законопроект, принятый в двух чтениях, совершенствует механизм предоставления налоговой льготы по транспортному налогу многодетным семьям. Предусмотрено, что семьи будут получать льготу в беззаявительном порядке.
Спикер регионального парламента отметила, что в новом созыве уже принят ряд законов, направленных на поддержку семей с детьми. "2024 год объявлен президентом Годом семьи. Это решение нас ко многому обязывает. Поэтому мы будем искать дополнительные возможности, чтобы поддерживать наши семьи", – сказала Прокопьева.
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