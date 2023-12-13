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Фестиваль "Русское Рождество" стартует в ивановской Шуе 23 декабря - РИА Новости, 13.12.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
19:30 13.12.2023 (обновлено: 19:32 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/rozhdestvo-1915626276.html
Фестиваль "Русское Рождество" стартует в ивановской Шуе 23 декабря
Фестиваль "Русское Рождество" стартует в ивановской Шуе 23 декабря - РИА Новости, 13.12.2023
Фестиваль "Русское Рождество" стартует в ивановской Шуе 23 декабря
Фестиваль "Русское Рождество" пройдет в пятый раз в малом городе Шуя с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:30
2023-12-13T19:32
ивановская область
ивановская область
шуя
рождество христово
иваново
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фестиваль "Русское Рождество" пройдет в пятый раз в малом городе Шуя с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Фестиваль посвящен празднику Рождества Христова. Программа мероприятий в этом году включает множество событий. Так, уже 5 декабря на железнодорожном вокзале в Иванове начала работу выставка "Путешествие в Рождество". 23 декабря Шую украсит один из главных символов фестиваля "Русское Рождество" — световая инсталляция "Храм", установленная в память об одном из самых красивых и древних храмов города, уничтоженном в 1930 году, — храме Спаса Нерукотворного. В городе зажгутся световые, рождественские иллюминации с использованием декора с символикой фестиваля – Вифлеемской звездой и фигурами ангелов. Кроме того, 20 декабря на железнодорожном вокзале Шуи откроется выставка "История рождественского вертепа". Традиционная Рождественская ярмарка на Центральной площади в Шуе развернется также с 23 декабря по 8 января, она будет работать ежедневно. Все желающие смогут приобрести традиционные праздничные угощения и сувениры. С 5 по 8 января праздник Рождества вновь преобразит городской парк Шуи. Гости фестиваля смогут посетить уникальный "Парк Рождественского Чуда", прогуляться по аллеям, залитым светом, и увидеть масштабную инсталляцию — результат совместного творчества классических художников Палеха и современных мультимедиа-художников. Еще одним рождественским подарком для жителей и гостей Шуи станет световое шоу на фасаде кинотеатра "Родина" с 5 по 8 января. Это ожившие дореволюционные открытки, которые составляют единую композицию с современными рождественскими картинками, нарисованными детьми и подростками из разных городов Ивановской области. Духовным центром праздника станет Воскресенский собор. В ночь на 7 января здесь состоится Архиерейское богослужение в праздник Рождества Христова. С 5 января на открытой площадке перед "Гранд-отелем" заработает рождественский шатер с авторскими сувенирами и рождественскими подарками. 8 января на колокольне Воскресенского собора пройдет фестиваль колокольного звона "Русское Рождество". Лучшие звонари из разных городов продемонстрируют мастерство колокольного звона и исполнят свои авторские произведения. В дни фестиваля в Шую можно будет добраться на рельсовых автобусах – "Орланах". Они будут курсировать между Ивановом и Шуей практически весь день.
https://ria.ru/20231211/palekhskiy_ikonostas-1915173891.html
https://ria.ru/20231207/vystavka-1914371253.html
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4.7
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ивановская область, шуя, рождество христово, иваново
Ивановская область, Ивановская область, Шуя, Рождество Христово, Иваново

Фестиваль "Русское Рождество" стартует в ивановской Шуе 23 декабря

© Depositphotos.com / JuliaLototskayaУкрашение на Рождество
Украшение на Рождество - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Depositphotos.com / JuliaLototskaya
Украшение на Рождество. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фестиваль "Русское Рождество" пройдет в пятый раз в малом городе Шуя с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Фестиваль посвящен празднику Рождества Христова. Программа мероприятий в этом году включает множество событий. Так, уже 5 декабря на железнодорожном вокзале в Иванове начала работу выставка "Путешествие в Рождество".
23 декабря Шую украсит один из главных символов фестиваля "Русское Рождество" — световая инсталляция "Храм", установленная в память об одном из самых красивых и древних храмов города, уничтоженном в 1930 году, — храме Спаса Нерукотворного. В городе зажгутся световые, рождественские иллюминации с использованием декора с символикой фестиваля – Вифлеемской звездой и фигурами ангелов. Кроме того, 20 декабря на железнодорожном вокзале Шуи откроется выставка "История рождественского вертепа".
Традиционная Рождественская ярмарка на Центральной площади в Шуе развернется также с 23 декабря по 8 января, она будет работать ежедневно. Все желающие смогут приобрести традиционные праздничные угощения и сувениры.
Мастерская Палехский иконостас - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Более 1,1 тысячи человек посетили ивановский "Палехский иконостас"
11 декабря, 20:02
С 5 по 8 января праздник Рождества вновь преобразит городской парк Шуи. Гости фестиваля смогут посетить уникальный "Парк Рождественского Чуда", прогуляться по аллеям, залитым светом, и увидеть масштабную инсталляцию — результат совместного творчества классических художников Палеха и современных мультимедиа-художников.
Еще одним рождественским подарком для жителей и гостей Шуи станет световое шоу на фасаде кинотеатра "Родина" с 5 по 8 января. Это ожившие дореволюционные открытки, которые составляют единую композицию с современными рождественскими картинками, нарисованными детьми и подростками из разных городов Ивановской области.
Духовным центром праздника станет Воскресенский собор. В ночь на 7 января здесь состоится Архиерейское богослужение в праздник Рождества Христова.
С 5 января на открытой площадке перед "Гранд-отелем" заработает рождественский шатер с авторскими сувенирами и рождественскими подарками.
Выставка Путешествие в Рождество открылась в Иванове - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Выставка "Путешествие в Рождество" открылась в Иванове
7 декабря, 14:45
8 января на колокольне Воскресенского собора пройдет фестиваль колокольного звона "Русское Рождество". Лучшие звонари из разных городов продемонстрируют мастерство колокольного звона и исполнят свои авторские произведения.
В дни фестиваля в Шую можно будет добраться на рельсовых автобусах – "Орланах". Они будут курсировать между Ивановом и Шуей практически весь день.
 
Ивановская областьИвановская областьШуяРождество ХристовоИваново
 
 
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