https://ria.ru/20231213/rozhdestvo-1915626276.html

Фестиваль "Русское Рождество" стартует в ивановской Шуе 23 декабря

Фестиваль "Русское Рождество" стартует в ивановской Шуе 23 декабря - РИА Новости, 13.12.2023

Фестиваль "Русское Рождество" стартует в ивановской Шуе 23 декабря

Фестиваль "Русское Рождество" пройдет в пятый раз в малом городе Шуя с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:30

2023-12-13T19:30

2023-12-13T19:32

ивановская область

ивановская область

шуя

рождество христово

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фестиваль "Русское Рождество" пройдет в пятый раз в малом городе Шуя с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Фестиваль посвящен празднику Рождества Христова. Программа мероприятий в этом году включает множество событий. Так, уже 5 декабря на железнодорожном вокзале в Иванове начала работу выставка "Путешествие в Рождество". 23 декабря Шую украсит один из главных символов фестиваля "Русское Рождество" — световая инсталляция "Храм", установленная в память об одном из самых красивых и древних храмов города, уничтоженном в 1930 году, — храме Спаса Нерукотворного. В городе зажгутся световые, рождественские иллюминации с использованием декора с символикой фестиваля – Вифлеемской звездой и фигурами ангелов. Кроме того, 20 декабря на железнодорожном вокзале Шуи откроется выставка "История рождественского вертепа". Традиционная Рождественская ярмарка на Центральной площади в Шуе развернется также с 23 декабря по 8 января, она будет работать ежедневно. Все желающие смогут приобрести традиционные праздничные угощения и сувениры. С 5 по 8 января праздник Рождества вновь преобразит городской парк Шуи. Гости фестиваля смогут посетить уникальный "Парк Рождественского Чуда", прогуляться по аллеям, залитым светом, и увидеть масштабную инсталляцию — результат совместного творчества классических художников Палеха и современных мультимедиа-художников. Еще одним рождественским подарком для жителей и гостей Шуи станет световое шоу на фасаде кинотеатра "Родина" с 5 по 8 января. Это ожившие дореволюционные открытки, которые составляют единую композицию с современными рождественскими картинками, нарисованными детьми и подростками из разных городов Ивановской области. Духовным центром праздника станет Воскресенский собор. В ночь на 7 января здесь состоится Архиерейское богослужение в праздник Рождества Христова. С 5 января на открытой площадке перед "Гранд-отелем" заработает рождественский шатер с авторскими сувенирами и рождественскими подарками. 8 января на колокольне Воскресенского собора пройдет фестиваль колокольного звона "Русское Рождество". Лучшие звонари из разных городов продемонстрируют мастерство колокольного звона и исполнят свои авторские произведения. В дни фестиваля в Шую можно будет добраться на рельсовых автобусах – "Орланах". Они будут курсировать между Ивановом и Шуей практически весь день.

https://ria.ru/20231211/palekhskiy_ikonostas-1915173891.html

https://ria.ru/20231207/vystavka-1914371253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ивановская область, шуя, рождество христово, иваново